Sněmovna trvá na své verzi stavebního zákona

Sněmovna znovu schválila svou verzi rozsáhlé novely stavebního zákona, která má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Shodila tak ze stolu návrhy Senátu, jež se týkaly například územních plánů nebo přezkumu nezákonného jednání. Nyní se čeká na podpis prezidenta.

Novela stavebního zákona a čtyř desítek souvisejících předpisů má zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Sněmovní verze se ale nesetkala s podporou v Senátu ani u ekologů nebo ombudsmanky.

Z předlohy totiž v důsledku dřívějších pozměňovacích návrhů ve sněmovně zmizelo například ustanovení dávající šanci účastnit se územního a stavebního řízení osobám, o nichž tak stanoví zvláštní zákon, tedy veřejnosti nebo například spolkům. Podle ekologických sdružení jde o největší omezení za posledních 25 let.

"Je to nejzásadnější omezení účasti veřejnosti na veřejném dění od listopadu 1989," varoval poslanec ČSSD Václav Zemek. Naopak Ivan Adamec (ODS) hovořil v souvislosti s dotčenou veřejností o "profesionálních vysíračích".

"Úřední chyby a průtahy je třeba odstraňovat, nikoliv zakazovat, aby se o nich mluvilo a aby se řešily. Věříme, že větší šanci uspět v nadcházejících volbách mají politici, kteří podporují skutečně transparentní, kvalitní a rychlé rozhodování o stavbách. Naopak by lidé neměli volit ty, kdo problémy se zdlouhavým rozhodováním o stavbách právě zametli pod koberec," poznamenal ředitel Zeleného kruhu Daniel Vondrouš.

Schválená novela umožní mimo jiné sloučit územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Dosud se potřebné formality vyřizují postupně a po každém kroku je možné odvolání.

Na pouhé stavební ohlášení a bez omezení stavební plochy bude možné postavit rodinné domy nebo rekreační chaty. Úřad následně vydá souhlas do měsíce. Dosud to šlo jen do 150 metrů čtverečních zastavěné plochy. Ani ohlášení pak nebude potřeba pro skleníky nebo bazény na zastavěném pozemku u rodinného domu nebo chaty.

Předloha zasahuje i do zákona o urychlení výstavby infrastruktury. Stanovuje, že v zastavěném území se povedou elektroenergetická vedení o napětí 400 kV a vyšším nad zemí. Senátoři navrhovali toto ustanovení, které se do zákona dostalo na základě pozměňovacího návrhu poslance Františka Adámka (ČSSD), naopak vypustit.