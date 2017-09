Čapí hnízdo: Sněmovna vydala poslance Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání

Důvodem policejní žádosti o vydání dvou poslanců a zároveň favoritů nadcházejících voleb jsou otazníky kolem financování Farmy Čapí hnízdo, která donedávna patřila šéfovi hnutí ANO a exministru financí Andreji Babišovi. Ten spolu s Faltýnkem čelí podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Spor je o 50milionovou dotaci, kterou Unie na projekt Čapího hnízda vyplatila.

20:00 Děkujeme za pozornost při sledování dnešního on-line přenosu a budeme se zase u nějakého dalšího těšit nashledanou.

19:48 Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek se chtějí co nejrychleji u soudu očistit poté, co je dnes Sněmovna vydala k trestnímu stíhání kvůli padesátimilionové dotaci pro farmu Čapí hnízdo. Řekli to večer novinářům po jednání Sněmovny. Záležitost znovu označili za pokus ovlivnit říjnové volby a odmítli, že by se něčím provinili.

Sněmovna vydala. Trvalo to zhruba jako vydání balíku na České poště. — Ján Simkanič (@Simindr) September 6, 2017

Vydání AB a JF k trestnímu stíhání je jediné korektní řešení i pro ně samé. Mohou očistit své jméno jako každý jiný občan v takové situaci. — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) September 6, 2017

19:15 Jak kdo hlasoval v případě Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. Babiš hlasoval pro své vydání, Faltýnek se zdržel. Při rozhodování o Faltýnkovi se zase zdržel Babiš, Faltýnek byl pro. Proti Babišově vydání byli dva poslanci za Úsvit Jiří Štětina a Olga Havlová a dva nezařazení poslanci Petr Adam a Karel Pražák. Hlasování se zdrželi podle záznamu například Marie Benešová a Jiří Koskuba, oba za ČSSD, a také Jaroslav Borka (KSČM) a Jiří Koubek (TOP 09), jenž pak ale byl pro Faltýnkovo vydání. Koskuba se naopak proti Faltýnkovu vydání ke stíhání postavil. Nepodpořili je ani Robin Böhnish a Lukáš Pleticha (oba ČSSD), kteří se hlasování zdrželi. Stejně se podle záznamu vyjádřila i Miroslava Němcová (ODS), která ale následně uvedla, že nestihla hlasovat.

19:13 Pro zrušení imunity se vyslovil i místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN). Podivně podle něj působil postoj klubu ANO, když hnutí před volbami rovněž mluvilo o odstranění poslanecké imunity, ale když došlo na jeho vlastní představitele, nechce o vydání hlasovat. Podle Gazdíka to ukazuje, že ANO není standardní demokratické hnutí.

18:57 "Poslanci hnutí ANO skutečně nemístně protahovali debatu. To, že se kromě dvou zmíněných poslanců nakonec nezúčastnili hlasování, považuji za zbabělost, mohli svůj názor vyjádřit aktivním hlasováním," řekl novinářům poslanec Martin Plíšek (TOP 09).

18:43 Proti vydání Jaroslava Faltýnka hlasoval mimo jiné sociálnědemokratický poslanec Jiří Koskuba. Prý nemá s vydáváním dobré zkušenosti.

18:37 "Jsem rád, že jsme se nakonec dobrali výsledku. Tuto diskuzi jsme si mohli ušetřit. Jsem ale rád, že jsme to odhlasovali," řekl k tomu výsledek Lubomír Zaorálek. Sněmovna institut imunity vůbec nepotřebuje, dodal.

18:26 „Nemyslím si, že je to politická kauza, jak tvrdí Babiš s Faltýnkem. Proběhla tam kontrola vrchní státní zástupkyní Lenkou Bradáčovou, je řada indicií, že policie by tu žádost odeslala do Sněmovny mnohem dřív, kdyby tu byla dobrá vůle tehdy ještě svědků Babiše a Faltýnka s policií spolupracovat. Celá ta akce je dozorována státními zástupci a ti jsou přeci v ranku ministra spravedlnosti Roberta Pelikána z hnutí ANO,“ okomentoval kauzu pro Deník.cz politolog Lukáš Valeš.

18:23 "Hlasování nebylo žádným překvapením," sdělil po hlasování ČT24 předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek.

Andrej Babiš byl správně vydán, protože jen soud může rozhodnout o vině. Morálně vinný je však nepochybně. A celá zbabělá sekta ANO s ním. — Markéta Adamová (@market_a) September 6, 2017

Trestně stíhaný Andrej Babiš povede své "protikorupční hnutí" do voleb. To tady ještě nebylo — Michal Kučera (@MichKucera) September 6, 2017

18:15 Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová uvedla, že nestihla ve druhém případě hlasovat, tak chtěla jen pro stenozáznam uvést své stanovisko. Hlasování nezpochybnila, a tak mohl být bod ukončen.

18:14 Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním Jaroslava Faltýnka. Pro: 120, proti 5.

18:13 Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s trestním stíháním Andreje Babiše. Pro: 123, proti 4.

18:12 Schyluje se k hlasování. Komunistický poslanec Jiří Dolejš provede hlasováním, míří si pro svou hlasovací kartu, aby, jak říká, nebyl ochuzen.

18:05 Radek Vondráček (ANO) vystoupil na tiskové konferenci hnutí ANO před závěrečným hlasováním. "Jednotně jsme se rozhodli a postavili jsme se panu předsedovi a místopředsedovi. Klub nesouhlasí s jejich vydáním, i přestože Babiš s Faltýnkem chtějí vydat. "Nechceme být součástí tohoto dění," sdělil Vondráček. "Hlasovat nebudeme a hlasování se nezúčastníme. Pánové Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou hlasovat pro vydání, my ostatní s tím nechceme mít nic společného," sdělil.

17:39 Následuje třicetiminutová přestávka, o kterou požádal poslanecký klub hnutí ANO. Hlasovat se bude v 18.10.

17:37 "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vydáním k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše." Tak zní usnesení, o kterém bude následně Sněmovna hlasovat. Druhé hlasování se pak bude týkat poslance Jaroslava Faltýnka.

17:31 Za potlesku byla ukončena obecná rozprava. Zpravodaj Stanislav Huml (ČSSD) pak přednesl závěrečné slovo mandátového a imunitního výboru. Následně jej doplnil i komunistický poslanec Jiří Dolejš. Následuje podrobná rozprava.

17:28 Poslankyně ODS Jana Černochová navrhla, aby jednání Poslanecké sněmovny již v dalších dnech nepokračovalo. "To není k vydržení," sdělila Černochová.

17:18 Pokračují opět faktické poznámky. Před Sněmovnu předstoupili mimo jiné poslanci TOP 09 Michal Kučera, poslanec ANO Jaroslav Faltýnek či poslanec ODS Pavel Blažek. Ten se zastal Lubomíra Zaorálka, čímž opětovně vyprovokoval k útokům Andreje Babiše.

17:06 Předsedkyně mandátového a imunitního výboru Miroslava Němcová (ODS) následně zkonstatovala, že žádost obsahuje vše, co obsahovat má. Ze strany dozorujícího státního zástupce pak podle jejích slov došlo k souhlasu s policejní žádostí.