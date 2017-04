Sněmovna schválila novelu, která má zrychlit povolování staveb

Sněmovnou prošla rozsáhlá novela stavebního zákona. Ta má za cíl zjednodušit a zrychlit povolovací řízení. Umožní tak sloučit nyní oddělené územní řízení, stavební řízení i posuzování vlivu na životní prostředí (tzv. EIA).

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

Podle ministryně pro místní rozvoj Karly Šlechtové (ANO) má také snížit byrokracii při získávání všech povolení, ať již bytových domů nebo třeba dálnic. Novelu nyní dostane k posouzení Senát, pokud ji schválí, dostane ji k podpisu prezident.

Zásadní výhrady ke změnám mají ale například podnikatelé či ochránci přírody. "Stavební zákon nepřináší očekávané zjednodušení a zrychlení povolovacích řízení u většiny staveb. Možná pomůže jen malým stavebníkům," uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová Pálková. Hospodářská komora proto požaduje úplně nový stavební zákon, který by reagoval na aktuální potřeby.

Ochránci přírody si zase stěžují na to, že se poslanci svými návrhy snaží ze hry "vyšachovat" veřejnost s poukazem na to, že neúnosně prodlužuje správní řízení. "Spolky coby zástupci veřejnosti mají stejně jako ostatní účastníci správního řízení poměrně krátké lhůty na podání svých připomínek, které musí dodržet," řekl předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek.

Ministryně uvedla, že pokud nyní získání stavebního povolení trvá třeba deset let, mohla by se tato doba v důsledku novely zákona zkrátit na pět let. Za co nejrychlejší schválení zákona se přimlouvá především Hospodářská komora ČR, která současný stav považuje za neudržitelný.

Do nově zaváděného takzvaného koordinovaného povolovacího řízení se tak má sloučit nyní oddělené územní a stavební řízení i takzvaná EIA. Taková stavba bude jedním úředním rozhodnutím současně umístěna i povolena. Sloučené řízení však nebude povinné; investor si bude moci vybrat, zda ho chce využít, nebo zda bude postupovat podle dosavadní právní úpravy. Sloučení bude možné například u staveb drah, silnic nebo dálnic.

Poslanci dnes absolvovali více než 70 hlasování. Zákon podpořilo 117 poslanců napříč stranami, zdrželi se poslanci ODS, TOP 09 a většina Úsvitu. Tři poslanci ČSSD dokonce hlasovali proti.

Poslanci ze stavebního zákona vypustili ustanovení, které dává právo účasti osobám, o nichž tak stanoví zvláštní zákony. Jde hlavně o ochranářské spolky. Kritizovala to například asociace Zelený kruh, která sdružuje ekologické organizace. Zelený kruh tvrdí, že vyloučení veřejnosti povolování staveb stejně nezrychlí. Podle ministerstva pro místní rozvoj se však tímto návrhem fakticky nic nezmění, protože spolky budou mít právo účasti na základě jiných zákonů.