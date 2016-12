Sněmovna schválila státní rozpočet, schodek má klesnout na 60 miliard korun

Praha - Sněmovna schválila státní rozpočet na příští rok. Schválený schodek má proti tomu letošnímu klesnout o deset miliard na 60 miliard korun, ministr financí Andrej Babiš (ANO) ale dnes před poslanci vyjádřil přesvědčení, že výsledek bude lepší. Jde už o třetí státní rozpočet současné koaliční vlády. Sněmovna podpořila jen ty přesuny peněz v návrhu státního rozpočtu na příští rok, s nimiž souhlasil Babiš. Opozice neuspěla ani s jedním požadavkem.

Ministr financí a předseda hnutí ANO Andrej Babiš.Foto: Deník/Martin Divíšek

Poslanci schválili přesuny peněz uvnitř rozpočtu v celkovém objemu kolem 1,3 miliardy korun. Úspěšně dopadl například požadavek vicepremiéra Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) na převod 100 milionů korun na platy akademických a výzkumných pracovníků na vysokých školách. V rozpočtu ministerstva práce půjde na návrh rozpočtového výboru o 200 milionů korun navíc na sociální práci, o 220 milionů víc na ochranu dětí a o 323 milionů navíc na investice v sociálních službách.

Poslanci odmítli například návrhy, které odebíraly peníze z rozpočtu prezidentské kanceláře. Neuspěla opoziční ODS s návrhem na převod celkem 29 miliard z osmi rozpočtových kapitol na obsluhu státního dluhu. ODS to navrhovala jako úsporu státního rozpočtu. Poslankyně ODS Jana Černochová neuspěla s návrhem přidat deset miliard korun ministerstvu obrany. Peníze chtěla vzít například z výdajů na podporu agropotravinářského komplexu.

Sněmovna nepodpořila ani návrh Marty Semelové (KSČM) přidat v rozpočtu půl miliardy korun na platy v sociálních službách. Peníze chtěla vzít Ústavu pro studium totalitních režimů a z výdajů na státní dluh.

Pro rozpočet hlasovalo 104 poslanců, 70 jich bylo proti. Pro rozpočet hlasovali poslanci vládní koalice a dva nezařazení poslanci, opoziční strany byly proti. Dnešní třetí čtení trvalo včetně hlasování asi sedm hodin.

Kritika z řad opozice

Rozpočet čelil tradiční kritice z opozičních lavic, která se s blížícím se hlasováním vystupňovala ve slovní přestřelku. "Vymysleli jste mraky buzerací na občany," prohlásil František Laudát (TOP 09 a Starostové). "Vládnete stylem 'po nás potopa'," tvrdila jeho stranická kolegyně Jitka Chalánková. "My musíme dávat dohromady to, co vy jste pokazili," nesouhlasil Jeroným Tejc (ČSSD).

Babiš vládu a rozpočet hájil. Je přesvědčen o tom, že konečný výsledek hospodaření státu bude v příštím roce podstatně lepší, než se předpokládá. "Čísla jsou jasná. Ten rozpočet je samozřejmě deficitní, je to kompromis. Jsem o tom přesvědčen, že ten rozpočet bude fungovat," prohlásil. Koncem letošního roku bude Česko mít podle něho o 40 miliard korun nižší státní dluh než při nástupu nynější vlády. Babiš ji pokládá za úspěšnou. "Chceme investovat, chceme zvyšovat důchody a platy, potřebujeme motivovat lidi, aby pracovali a nebrali dávky," uvedl k vizi vlády Babiš.

Vlády a rozpočtu se v reakci na kritiku pravice energicky zastal i premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Pravicové opozici vyčetl stav země a jejich počínání v dobách, kdy byla u vlády. Hovořil o ztrátě paměti u těch, kteří nyní vládu kritizují. "Odmítám, co se tady odehrává znovu a znovu, stejné fráze, stejná ztráta paměti," řekl premiér. Připomněl, že poukazování pravice na příliš vysoký schodek a nedostatek peněz na investice a vědu se opakuje už třetím rokem. Některá tvrzení označil Sobotka přímo za lež. "Nelžete, nepřekrucujte realitu," vyzval premiér pravici.

Celkové příjmy schváleného rozpočtu představují 1249,3 miliardy korun a výdaje 1309,3 miliardy korun. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá.

Schválená doporučení rozpočtového výboru:

- v kapitole ministerstva zdravotnictví přesun deseti mil. Kč z položky zvláštní zdravotnická zařízení na investice v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie Vysoké nad Jizerou



- v kapitole ministerstva školství přesun 20 mil. Kč z výdajů na výzkum a vývoj na výdaje Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy a 150 mil. Kč z investic do sportu na sportovní reprezentaci;



- dotace osm mil. Kč Československé obci legionářské na úkor sociálních výdajů a náhrad všeobecné pokladní správy



- zvýšení rozpočtů tzv. chráněných kapitol o 51,93 mil. Kč (Kancelář prezidenta republiky 9,17 mil., Poslanecká sněmovna 11,69 mil., Senát 6,42 mil., Kancelář veřejného ochránce práv 3,75 mil., Ústavní soud 3,98 mil., Nejvyšší kontrolní úřad 16,92 mil. Kč) na platy zaměstnanců na vrub vládní rozpočtové rezervy;



- změnou přerozdělení peněz v položce podpory kulturních aktivit kapitoly ministerstva kultury zvýšení objemu peněz v programu státní podpory festivalů profesionálního umění ze 45 mil. na 100 mil. Kč



- zvýšení výdajů ministerstva kultury o 50 mil. Kč na provoz Národní galerie a o 100 mil. Kč na obnovu památek na úkor ukazatele ostatní výdaje všeobecné pokladní správy;



- v kapitole ministerstva práce a sociálních věcí převod 200 mil. Kč z dávek v hmotné nouzi na posílení sociální práce v obcích, přesun 220 mil. Kč z dávek v hmotné nouzi na sociálně právní ochranu dětí a převod 322,56 mil. Kč z podpor v nezaměstnanosti na investice v sociálních službách.



Schválená doporučení poslanců, jak je podali ve druhém čtení:

Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL): zvýšení kapitoly ministerstva školství o 100 mil. Kč na platy akademických a výzkumných pracovníků z kapitol Úřadu vlády (50 mil. Kč), Grantové agentury ČR (25 mil. Kč) a Technologické agentury ČR (25 mil. Kč).