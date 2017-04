Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pobytu cizinců v Česku

/ANKETA/- Sněmovna schválila novelu, která má zpřísnit podmínky pobytu cizinců v Česku a omezit ekonomickou migraci. Možnost soudního přezkumu rozhodnutí o povolení k pobytu dnes ale nezrušila. Proti této možnosti se postavily lidskoprávní organizace včetně vládní rady pro lidská práva; bylo by to podle nich v rozporu s ústavním pořádkem. Novelu nyní posoudí Senát.

Sněmovna. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) novinářům řekl, že novela je odpovědí na migrační krizi a audit národní bezpečnosti. "Zákon pomáhá v našem postoji vůči zaměstnávání cizinců. Není to restrikce, není to snaha cizince odsud vyštvat, je to snaha nastavit jasná pravidla, která platí pro všechny," uvedl. Zrušení možnosti soudního přezkumu podle něj mělo urychlit proces rozhodování o povolování pobytu, stačil by podle něj už nyní prováděný přezkum ministerstva. "To, že tam soudní přezkum zůstává, nám život nekomplikuje," konstatoval.

Poslanci do novely o pobytu cizinců zapracovali navzdory kritice obhájců lidských práv většinu úprav, které připravil poslanec ČSSD Václav Klučka ve spolupráci s ministerstvem vnitra. Kritikům i z řad KSČM a ANO vadilo mimo jiné to, že novela má omezit právo na sloučení rodin cizinců.

Novela má po vzoru azylového zákona umožnit zastavení řízení o povolení pobytu, pokud by se cizinec bez vážného důvodu k řízení nedostavil, lhal by, předkládal padělané doklady. Na řízení má mít vliv také cizincovo odsouzení pro úmyslný trestný čin. Podnětem byly nedávné problémy se zahraničními pracovníky v některých českých průmyslových zónách.

Omezit nežádoucí ekonomickou migraci má novela postihem takzvaného skrytého agenturního zaměstnávání bez povolení úřadu práce. Zavádí také kategorii nespolehlivého zaměstnavatele v případě jeho zadlužení, neplacení pojistného za zaměstnance nebo nelegálního zaměstnávání. Taková firma by cizince nemohla zaměstnávat. Proti tomu bouřily zaměstnavatelské svazy v čele s Hospodářskou komorou.

Novela zákona počítá také s tím, že pracující cizinci budou moci zůstat v Česku až půl roku bez toho, aby museli po třech měsících žádat o prodloužení víz. Podnikající cizinci by mohli zůstat až dva roky, pokud by se jejich aktivity týkaly významné investice.

Změna zákona je nutná kvůli směrnicím EU, které byly schváleny před třemi lety. Nově má být v zákoně zaveden nový institut karty vnitropodnikového zaměstnance. Karta umožní cizincům být v Česku až půl roku, pokud pracují na pozici manažera, specialisty či stážisty ve firmě nebo korporaci, která má sídlo mimo Evropskou unii. Až půl roku by v zemi mohli pracovat také cizinci, kteří přijeli kvůli sezonní práci.

Novela má také zlepšit podmínky pro investory. Investory zákony v současnosti vůbec nezohledňují, nově by měly zahrnovat oprávnění k pobytu určeným jen pro ně. Pokud cizinci prokážou přínos investice pro stát, tak jim nové povolení umožní pobyt v zemi, aniž budou muset žádat o vízum.