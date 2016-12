Sněmovna v prvním kole podpořila zavedení kariérního řádu učitelů

Praha - Sněmovna dnes v prvním kole projednávání podpořila zavedení kariérního řádu pro učitele. Pedagogové mají být zařazeni do tří stupňů od začínajících po vynikající, podle svého zařazení budou také odměňováni. Ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) tak chce učitelství zatraktivnit. Další projednávání normy, kterou se dál bude zabývat sněmovní školský výbor, dnes podpořila i opozice.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

"Účelem zákona je zavést další možnosti profesního a specializačního rozvoje učitelů a učitelek," uvedla ministryně. Smyslem je podle ní učinit profesi lákavou pro absolventy pedagogických fakult a zároveň dát dostatečnou motivaci také stávajícím učitelům.

Poslankyně Nina Nováková (TOP 09) by v předloze chtěla upravit postavení ředitele školy tak, aby si mohl vytvořit pedagogický sbor složený z nových i stávajících pedagogů. Podle Jiřího Junka (KDU-ČSL) by novela měla srovnat příplatky třídním učitelům, které by na prvním stupni měly zůstat maximálně na tisícikoruně měsíčně, zatímco na druhém stupni by se mohly zvýšit až na dvojnásobek. Karel Rais (ANO) by chtěl úpravami dosáhnout snížení administrativy ve školství.

Každý začínající učitel bude muset podle návrhu absolvovat od září příštího roku dvouleté adaptační období, zakončené atestačním řízením na škole, kde bude působit. Pomáhat mu bude takzvaný uvádějící učitel, který za to bude mít příplatek 3000 korun měsíčně. Přezkušováni nebudou pedagogové s více než dvouletou praxí, kteří budou automaticky samostatnými učiteli.

Atestace pro třetí stupeň mají být spuštěny v roce 2021. Vynikající učitelé, kteří na ně dosáhnou, si přilepší až o 5000 korun měsíčně. Na tyto atestace bude dohlížet Národní institut pro další vzdělávání, který má zajistit nezávislost a jednotnost posuzování kompetencí učitelů. O třetí stupeň by se mohli ucházet učitelé po sedmi letech praxe ve druhém stupni.

V roce 2030 by mohlo být podle ministerstva ve třetím stupni až 30 procent ze zhruba 138.000 učitelů. Znamenalo by to náklady na příplatky zhruba tři miliardy korun ročně. Náklady na podporu začínajícím učitelům ministerstvo odhaduje asi na 420 milionů korun ročně.

Kariérní řád, který má přinést novela o pedagogických pracovnících, již dříve podpořili zástupci školských asociací. Považují vládní návrh za dobrý začátek, mají ale obavy z toho, aby s ním nebyla spojena příliš velká byrokracie.