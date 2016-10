Sněmovní komise k reorganizaci policie vyslýchá exšéfa GIBS

Praha - Ve Sněmovně se dnes poosmé sešla vyšetřovací komise ke sporné reorganizaci celostátních policejních útvarů. Vyslýchá bývalého ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Ivana Bílka, který o slyšení před poslanci sám požádal. Zatím není jasné, proč Bílek chce před poslanci mluvit. Očekává se, že se před komisí zdrží dvě až tři hodiny.

Ivan BílekFoto: čtk

Reorganizace policejních útvarů vyvolala roztržku mezi koaličními ČSSD a ANO, kritizovali ji někteří žalobci. Komise se zabývá různými podezřeními souvisejícími s postupem policejního prezidia, policistů z protimafiánského útvaru i státních zástupců z olomouckého vrchního státního zastupitelství.

Výsledky vyšetřování komise měly být původně známé do konce října. Komise však ještě potřebuje vyslechnout řadu aktérů, některé z vyslechnutých svědků by chtěla předvolat znovu. Požádala proto o prodloužení lhůty, čemuž poslanci vyhověli. Na výslednou zprávu tak má nově čas do konce ledna.