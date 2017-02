Komplikace v dopravě i Stalinovy ruce, kalamitu jsme sledovali online

Sypač na Kolínsku sjel do příkopu a narazil do stromu. Žena projela zdí, kalamita může za řadu nehod. Mnoho lidí se díky sněhu nedostalo do práce. V Brně tramvaje nabíraly i 30 minut zpoždění. Ministr Lubomír Zaorálek pomáhal vyprošťovat kamion. Sledujte sněhovou kalamitu s námi online.

Fotogalerie 45 fotografií V zapadlém autobusu uvízli cestující, pomoci museli hasičiFoto: HZS Pardubického kraje

Autor: Zuzana Zelenková, ČTK