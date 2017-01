Sníh a popadané stromy komplikují dopravu, na Jičínsku vykolejil vlak

/FOTOGALERIE/- Sněžení a silný vítr komplikují téměř v celé zemi dopravu. Oproti ránu se však situace zklidnila. Problémy zůstávají zejména na silnicích nižších tříd a na lokálních železničních tratích, které zavál sníh nebo na ně popadaly stromy, na Jičínsku kvůli tomu vykolejil vlak. Některé silnice zablokovala uvízlá auta. Přibylo i dopravních nehod, většinou se ale obešly bez zranění. Na řadě míst v Královéhradeckém a Libereckém kraji popadané stromy přerušily dodávky elektrického proudu.

Sníh, kterého v noci napadlo od pár centimetrů po půl metru, zaměstnal i hasiče. Do dnešních 10:00 po celém Česku vyjeli k více než 150 případům popadaných stromů, další stovka zásahů se týkala dopravních nehod. Nejčastěji hasiči pomáhali v Libereckém a Středočeském kraji. "Jak sněžení postupuje Českou republikou, tak přibývají události i na dalších místech," řekla mluvčí hasičů Nicole Zaoralová. Týká se to podle ní horských oblastí, Ústeckého nebo Moravskoslezského kraje.

Online reportáž Česko zasáhlo intenzivní sněžení 15:43 Silný vítr a sněžení přidělaly práci i energetikům. Dopoledne pracovali na odstranění poruchy na vedení vysokého napětí u Jičína, kde spadl do vedení spadl strom, uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Beránková. 15:33 Problémy mají kamiony, hlavně na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, nejvíce před přejezdem do Německa. Doprava nikde nestojí, žádné větší nehody nejsou hlášené, řidiči by ale měli být opatrní všude, řekl dispečer krajských silničářů Jiří Slapnička. Na Tachovsku stojí lokální železniční trať. 15:22 Mokrá silnice je 2x více kluzká než suchá silnice. Zasněžená silnice je 2x více kluzká než mokrá silnice. Silnice s náledím je 2x více kluzká než zasněžená silnice. Brzdná dráha zimní pneumatiky je při 50 km/hod poloviční ve srovnání s letní pneumatikou! Více ZDE. 15:01 V noci ze 3. na 4.1. 2017 odstraňovali hasiči v Ústeckém kraji na čtyřech místech spadlé stromy. Na Děčínsku to byly Jetřichovice – tři spadlé stromy na vozovku, Huntířov – stromy na vozovce a Rynartice – dva stromy na vozovce. Na Litoměřicku odstraňovali hasiči strom spadlý na telefonní vedení v Úštěku. Více ZDE. Celá on-line reportáž ZDE



V některých regionech pokračující sněžení doprovází silný vítr a tvoří sněhové jazyky. Podle meteorologů by podobné počasí mělo vydržet ještě několik dalších hodin. V Krkonoších, kde na hřebenech napadlo půl metru sněhu, platí od rána třetí stupeň lavinového nebezpečí. Dosud v nejvyšších českých horách platil první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové stupnice.

Dopravu zkomplikovalo sněžení zejména v Libereckém kraji, kde dál sněží v horských oblastech Jizerských hor a Krkonoš. Ráno byly v kraji uzavřeny pro kamionovou dopravu tři silnice. Vzhledem k uklidnění situace ale mohli v 11:00 silničáři znovu pro kamiony otevřít silnici 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska. Podařilo se obnovit i provoz na trati mezi Jedlovou a Svorem na Českolipsku, kde do spadlého stromu najel rychlík. Od 10:24 ale nejezdí kvůli sněhu vlaky z Tanvaldu na Harrachov.

Husté sněžení zasáhlo i Královéhradecký kraj, složitá situace byla na hlavní silnici mezi Hradcem Králové a Jičínem u Všestar, kde se vytvořila ledovka a jeden pruh ráno zablokoval kamion. Silnici se podařilo otevřít asi půl hodiny před polednem. Před polednem silničáři obnovili sjízdnost i v okolí obcí Neděliště a Světí na Hradecku a na silnicích nižších tříd u Kopidlna a Nové Paky v okrese Jičín. Podle hejtmanství zatím vyhlášení kalamitního stavu na silnicích nehrozí.

Na řadě dalších míst mají řidiči ale dál problémy. Například na silnici I/26 z Plzně do Domažlic, zejména před přejezdem do Německa, mají potíže kamiony. Několik hodin blokoval dopravu havarovaný kamion i na silnici I/11 u Bystřice na Frýdecko-Místecku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko. Podobná situace je i na Vysočině, kde v kopcích nemohou vyjet kamiony.

Potíže se nevyhnuly ani železnici. Kvůli zaváté trati nejezdí vlaky mezi Mladou Boleslaví a Mšenem a mezi Pečkami a Kouřimí na Kolínsku. Na trati mezi Ostroměří a Lázněmi Bělohrad na Jičínsku kvůli spadlému stromu ráno vykolejil osobní vlak. Náhradní dopravu autobusy nemohly České dráhy nasadit kvůli nesjízdným silnicím. Závěje a vítr na tři hodiny zastavily i dopravu na lokální trati z Domažlic do Plané na Tachovsku.

