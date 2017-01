Sobotka a Babiš po volbách už spolu ve vládě nezasednou

Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka se rozhodl hrát vabank. Svoji stranu otáčí doleva a ohlášenými prioritami naplňuje větu, kterou řekl v novoročním rozhovoru s Deníkem: „Svobodomyslná, proevropská a sociálně radikální strana, to je moje představa ČSSD, pro niž budu chtít získat dostatečný mandát na sjezdu."

Včera potvrdil, že se hodlá zaměřit na klasické levicové voliče. Trvá například na převedení rozpočtového přebytku na důchodový účet, aby na něm bylo 84 miliard korun a penze mohly být valorizovány bez ohledu na ekonomický růst. Minimální mzda by měla dosáhnout 40 procent průměrného příjmu už v lednu příštího roku. Zdvojnásobit se podle představ ČSSD mají přídavky na děti, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová chce prosadit zákon o so-ciálním bydlení i tříměsíční ošetřovné pro příbuzné.

Sobotkova strana by ráda zavedla novomanželské půjčky a bezplatné veřejné školky i jesle. Veškerá so-ciální přilepšení by měla vyjít až na 30 miliard korun ročně.

Není divu, že premiér si přeje zvýšit daně bohatým zaměstnancům a firmám, neboť jen zlepšený daňový výběr by tak velké výdaje nepokryl. Podobný scénář však ministr financí Andrej Babiš z principu odmítá, což v podstatě vylučuje jejich povolební spolupráci. Navíc Sobotka vydal jasný vzkaz: „Příští vláda by měla být založena na programových průnicích. V ní můžeme garantovat spravedlivou sociální politiku jen tehdy, když tam budeme jako nejsilnější politická strana a nebude možné nás přehlasovat prostřednictvím koaličních partnerů, kteří by vládu tlačili víc doprava." Znamená to, že do koalice půjde jen jako vítěz s největším počtem ministrů a s partnery, kteří zachovají platné zákony (například EET) a zavedou progresivní zdanění. Což určitě nebudou ODS nebo TOP 09.

Nebýt jen u toho

A pravděpodobně ani ANO. Možnosti, že by ho Bohuslav Sobotka ve své vládě opětovně jmenoval ministrem financí, se vysmál. „Pevně doufám, že už se Sobotkou ve vládě po volbách sedět nebudu." Nikoli s ČSSD, ale jmenovitě s jejím šéfem. Pokud socialisté prohrají a donutí Sobotku a Chovance k rezignaci, prostor pro Jeronýma Tejce či Jiřího Zimolu bude otevřený. Hlavní Sobotkova mise na březnovém sjezdu proto bude přesvědčit spolustraníky o svém strategickém rozhodnutí: „Nepovedu sociální demokracii do vlády, v níž bychom zrazovali základní programové principy ČSSD jen proto, abychom byli u toho."

Aby mohl být ve vládě jako šéf nejsilnější strany (momentálně se preference ANO pohybují kolem 28 procent, ČSSD vykazuje o deset procent méně příznivců), musí získat nejméně milion voličů. Chce to dokázat tím, že je přiměje odpovědět si na otázku: „Dokáže miliardář zlepšit život lidí s průměrnými a podprůměrnými příjmy, život seniorů a zaměstnanců, když prosazuje recepty, jež jsou s jejich zájmy v naprostém rozporu?"

Lidé zatím věří, že to Andrej Babiš jako úspěšný podnikatel se sociálním cítěním zvládne. Pohříchu ne každý se zamyslí nad tím, za jakou cenu.