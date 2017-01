Sobotka: Armáda se vrací k nákupu pandurů, jak před lety plánoval Paroubek

Praha - Česko se v nákupu obrněných vozů Pandur podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) postupně vrací k plánu z roku 2006, kdy kabinet Jiřího Paroubka (ČSSD) rozhodl, že od firmy Steyr koupí 200 transportérů za 23,6 miliardy korun. O tři roky později kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup pouze 107 pandurů.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Dnes se po letech ukazuje, že to nebylo z hlediska potřeb armády správné rozhodnutí a postupně se vracíme zpět k rozhodnutí z roku 2006," uvedl premiér potom, co ministr obrany Martin Stropnický (ANO) se zástupci generálního štábu seznámil ministry s důvody navýšení ceny za objednaných dvou desítek obrněných vozidel Pandur. Oproti původním předpokladům by měly stát o téměř 800 milionů korun víc, tedy přes dvě miliardy korun. "Ministr Stropnický informoval, že ambicí armády je dostat se zhruba na ten počet vozidel pandur, které původně byly rozhodnuty, že si je armáda 2006 pořídí," uvedl Sobotka.

Čtěte také: Za nové pandury si Česko výrazně připlatí



Navýšení ceny souvisí s použitím nově postavených podvozků, nikoli už vyrobených, doplnil Sobotka. Podle ministerstva obrany jsou za zvýšením ceny upřesněné armádní požadavky na lepší pancéřování a na modernější technologické a informační systémy.

Ministerstvo chce vojákům koupit 20 strojů, šest bude sloužit pro velitelsko-štábní účely a 14 pro účely spojovací. Nákup vláda schválila v roce 2015, obrněnci měli stát 1,274 miliardy korun.

"Vojáci své původní požadavky specifikovali v roce 2013. Od té doby ale došlo ke změně bezpečnostní situace ve světě, na kterou musíme reagovat nejen nákupem moderních zbraní, ale také inovací a zdokonalením výzbroje u již zahájených projektů, což je tento konkrétní případ," uvedl dříve Stropnický k změně ceny o 796 milionů.

Vozidla budou podle ministerstva zajišťovat vysokou pancéřovou ochranu posádky a budou vybavena odolnější sofistikovanou komunikační, výpočetní a přenosovou technikou poslední generace.

Čtěte také: Obrana dá na opravy pandurů v příštích třech letech 900 milionů



Ministerstvo obrany cenu hájí také tím, že si nechalo zpracovat dva nezávislé posudky, které měly potvrdit, že "jde o cenu v místě a čase obvyklou". Nové stroje podle mluvčího ministerstva Petra Medka vyjdou i po úpravách levněji než při nákupu v roce 2009. Obrana byla tehdy za nákup kritizována, například Portugalsko pořídilo stroje výrazně levněji. Portugalské pandury byly ale méně vybaveny. "Tehdy se ceny vozidel ve srovnatelných modifikacích pohybovaly od 111 do 189 milinů korun za kus, nyní vyjde jeden spojovací Pandur na 98 milionů korun a velitelsko-štábní Pandur na 102 miliony korun," poznamenal Medek.