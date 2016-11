Sobotka: Babiš si sám rozbíjí EET svým chybným postupem

Praha - Ministr financí Andrej Babiš (ANO) si chybným postupem sám rozbíjí systém elektronické evidence tržeb (EET), řekl dnes novinářům premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Případné schválení poslaneckých pozměňovacích návrhů vytvořených na poslední chvíli může podle něj systém rozebrat tak, že nebude fungovat. Premiér varoval koaliční strany před hlasováním s opozicí. Opozice v EET nechce dělat změny, ale chce ji zrušit, uvedl.

Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.Foto: ČTK/Ožana Jaroslav

S návrhem změn v EET přišel minulý týden Babiš, chce je prosadit formou poslaneckého návrhu k daňovému balíčku, kterým se nyní zabývá Sněmovna. Na jeho záměr reagovali dnes návrhem širších změn lidovci. Pravice chce EET zrušit úplně. "Dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal minulý týden. Varoval jsem, že návrh může spustit lavinu dalších," uvedl předseda vlády.

Vlna návrhů podle něj může způsobit, že systém bude demontován. "Co se dnes objevilo, to je další vlna poslanecké tvořivosti. Já myslím, že bychom touto cestou jít neměli," uvedl Sobotka. Sociální demokracie je připravena podpořit daňový balíček tak, jak s ním přišla vláda, ale nebude podporovat další změny, dodal.

Sobotka nechce změny dělat na poslední chvíli a považoval by za rozumné, kdyby poslanecké návrhy neprošly. Vršení výjimek by podle něj mohlo být nespravedlivé také vůči těm, kdo se EET nevyhnou. "Teď je to problém primárně ministra financí, ten by se měl rozhlédnout kolem a podívat se, co způsobil svými návrhy," řekl premiér.

Poslanci ANO a KDU-ČSL by podle Sobotky neměli hlasovat s opozicí. "Protože ODS ani TOP 09 nechtějí upravovat EET, oni ho chtějí zrušit a jedou podle systému 'čím hůře, tím lépe'," vysvětlil. Schvalování balíčku bez koaliční shody může ohrozit jiné záměry ministerstva, míní premiér. "Mohou být schváleny věci, které nebudou dávat ze strany resortu smysl, objevit se díry pro šedou ekonomiku, pro daňové úniky," řekl. Babiš by měl podle něj svolat před hlasováním poslanců schůzku koaličních expertů.