Sobotka: Brexit vyvolal útoky na cizince, jinde se nesmí opakovat

Praha - Britské rozhodnutí opustit Evropskou unii vedlo k tomu, že se nyní cizinci žijící v Británii stávají terčem útoků. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj se podobná chyba už nesmí v žádné další unijní zemi opakovat, pokud nemají Evropu rozbít nacionalismus a nenávist. Upozornil také, že vyjednávání o budoucí podobě vztahů mezi Británií a zbývajícími státy EU bude tvrdé.

Bohuslav SobotkaFoto: Helena Zelená Křížová

Sobotka připomněl incidenty z posledních měsíců, kdy byl v září v Londýně zavražděn Čech a v srpnu zabil dav v Harlow Poláka. "Teď se nám ukazuje ta skutečně velmi nepříjemná tvář britského nacionalismu, který byl silně podpořen výsledkem brexitu. A je to taková ochutnávka toho, jak by jednou mohla vypadat Evropa, kdyby se nám nedej bůh nepodařilo udržet Evropskou unii pohromadě. Začaly by nás rozbíjet nacionální záště a nenávist," řekl Sobotka.

Při vyjednáváních mezi EU a Londýnem, která by měla začít příští rok, očekává premiér tvrdý střet, kdy z britské strany nebude ochota k ústupkům. "Bude to určité dilema vyjednat dobrou dohodu. Ochránit naše zaměstnance ve Velké Británii a současně nepřipustit, aby se Británie příliš vzdálila," řekl Sobotka. Udržet úzké vztahy s Londýnem je podle něj v zájmu Česka.

Brexit je podle Sobotky pro zbývající země EU i příležitostí proto, aby tyto státy převzaly část investic, které by jinak směřovaly do Británie. "Naopak zase negativem bude, že Britové v rámci Evropské unie, často ve spolupráci s Visegrádem, podporovali odpor proti protekcionismu, udržení volného evropského trhu. Tady nám bude Británie v EU chybět," řekl premiér.

Visegradská skupina, kterou spolu s ČR tvoří Slovensko, Polsko a Maďarsko, bude podle Sobotky i nadále dobrou platformou pro prosazování českých zájmů uvnitř EU. Premiér ale zdůraznil, že to není jediná forma spolupráce, kterou Česko v unii využívá. "Naše politika byla vždycky zaměřena na to, že se snažíme v Evrtopě mít dobré vztahy, že se snažíme tam mít přátele," řekl. Vyzdvihl v této souvislosti například strategický dialog s Německem.

Premiér také odmítl některá vyjádření západních politiků, že se visegrádská skupina staví proti EU. "V4 nikdy nefungovala a nikdy nebude fungovat jako nástroj pro rozbíjení Evropské unie," řekl.