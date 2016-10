Sobotka: Británie do odchodu z EU nesmí omezovat práva jiných zemí

Praha – Do doby, než Velká Británie definitivně opustí Evropskou unii, tak platí stejná práva a povinnosti kdekoliv na území Evropské unie. Na tom bude podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) trvat česká vláda. Předseda vlády to dnes v Praze řekl novinářům před sídlem televize Prima. Reagoval tak na dnešní vyjádření britské premiérky Theresy Mayové k možné kontrole pohybu lidí z EU v Británii.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Martin Divíšek

„My nebudeme souhlasit s tím, aby Británie zaváděla nějaká jednostranná opatření proti pracovníkům z Česka nebo pracovníkům z dalších zemí střední a východní Evropy," řekl Sobotka.

Mayová dnes stanici BBC řekla, že Británie spustí článek 50 unijní smlouvy ohledně vystoupení z Evropské unie do konce března příštího roku. Při vyjednávání v následující dvouleté lhůtě o podmínkách odchodu Británie z unie hodlá přihlížet k přání Britů kontrolovat pohyb lidí z EU. „Lidé si přejí, aby vláda byla schopná rozhodovat, kdo smí vstoupit (na britské území), a to je důležité," řekla. Dodala, že vysoce kvalifikovaní přistěhovalci jsou nadále vítáni.

Sobotka se již na začátku týdne vyjádřil po společném zasedání české a slovenské vlády, že obě země jsou proti tomu, aby Británie po odchodu z EU měla zajištěn přístup na unijní trh, zatímco občané unie by byli diskriminováni na britském pracovním trhu. „Je pro nás do značné míry nepřijatelná představa, která se čas od času objevuje ve spekulacích, že by snad Británie měla mít zajištěn přístup na evropský trh a na druhou stranu by nebylo zajištěno rovné zacházení se zaměstnanci ze zemí Evropské unie, kteří dnes v Británii pracují. To je pro Česko nepředstavitelná věc," řekl v pondělí Sobotka.