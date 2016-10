Sobotka bude v březnu obhajovat funkci předsedy ČSSD

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka bude na sjezdu ČSSD v březnu obhajovat funkci předsedy strany. Je připraven i na možnost, že bude mít protikandidáty, podle něj je to v demokratické straně normální. Sobotka to řekl v rozhovoru s ČTK. Na jednání o stranickém kandidátovi na prezidenta podle něj nyní není vhodný čas, strana ho začne vybírat po sjezdu.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Jsem připraven pozici předsedy strany obhajovat a bude muset pozice obhájit i celé vedení sociální demokracie," řekl Sobotka. Zároveň nastínil své představy, na co by se měla ČSSD v budoucnu zaměřit. "Já bych byl rád, a s tím bych chtěl přijet na sjezd v Brně, abychom se více soustředili na otázku ochrany životního prostředí, abychom se věnovali oblasti kultury a také se soustředili na věci, které souvisí s digitalizací, včetně parametrů služeb v oblasti virtuálního prostředí, kde se dnes už pohybuje řada mladších voličů," řekl.

Je připraven i na to, že se proti němu ve volbě předsedy někdo postaví. "Lánský puč nebyl normální, to bylo nefér a bylo to hodně zákeřné a podivné," připomněl Sobotka pokus některých vysoce postavených členů ČSSD sesadit ho z pozice lídra po volbách v roce 2013. "Ale je normální, že předseda strany je kritizován uvnitř politické strany, pokud je demokratická. Je normální a není to přece nic nepřijatelného, že má předseda strany protikandidáty, když se volí," řekl s tím, že ČSSD na rozdíl od hnutí ANO není založeno na jednom člověku.

O prezidentském kandidátovi pro volby na počátku roku 2018 se podle Sobotky na sjezdu ČSSD ještě jednat nebude. "Myslím si, že v okamžiku, kdy budeme mít po sjezdu, budeme mít nějakou časovou kapacitu a personální kapacitu, abychom se věnovali tomu, co bude v roce 2018 po volbách do Poslanecké sněmovny. Zatím ta diskuse ve straně vůbec neběží, prostě proto, že na ni nemáme sílu ani čas v krajském a senátním souboji," řekl.

O způsobu výběru prezidentského kandidáta se v ČSSD zatím nerozhodlo. Sobotka má představu, že by všichni členové strany hlasovali o tom, koho strana podpoří nebo přímo nominuje.