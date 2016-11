Sobotka bude v Rize s premiéry z Balkánu jednat o migraci

Praha - Svět se mění před očima. Po první (pára), druhé (elektřina) a třetí (digitalizace) průmyslové revoluci se lidstvo ocitlo na začátku revoluce čtvrté. Zní to jako z vědecko-fantastického románu, ale do dvaceti let by tu měly být továrny, v nichž lidé budou pouze kontrolovat, jestli vše dobře šlape. Všechno ostatní zařídí stroje, které budou komunikovat samy mezi sebou, i se svými výrobky.