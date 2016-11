Sobotka: Castro byl revolucionář, pak se ale stal diktátorem

Praha, Hradec Králové - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) míní, že Fidel Castro nejdřív jako revolucionář ztělesňoval v lidech velké naděje, postupně se z něj ale stal diktátor. V souvislosti s úmrtím bývalého kubánského vůdce Sobotka řekl, že věří v posilování občanské svobody na Kubě. Změny již v zemi začaly, otevírá se, liberalizuje a lidem umožňuje možnosti z hlediska podnikání, řekl dnes premiér v Hradci Králové během jednání tamní krajské organizace ČSSD.

Kuba se za Castrova vedení za studené války stala součástí někdejšího sovětského bloku, Castrův život byl hodně složitý a hodně bouřlivý, uvedl Sobotka. "Na druhou stranu byl do značné míry nezávislý z hlediska svého jednání a svého rozhodování," dodal.

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček ČTK řekl, že prezident by se ke Castrově úmrtí mohl vyjádřit později během dne.

Ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek (ČSSD) připomněl Castrův postoj k sovětské invazi do Československa v roce 1968. "Možná někdy Fidel Castro bojoval za svobodu. Ale já jsem nikdy nemohl zapomenout, že když jsme my v roce 1968 také bojovali za kus svobody, tak Fidel Castro podpořil Sovětský svaz a invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa," sdělil Zaorálek.

Dodal, že Castrovy sliby demokratických reforem skončily pronásledováním opozice, cenzurou tisku a zákazem emigrace. "To vše jsme poznali sami doma velmi dobře. Proto pro nás asi jeho postava není romantickou legendou," dodal Zaorálek.

Někdejší vůdce kubánských komunistů a bývalý kubánský prezident Fidel Castro zemřel v noci na dnešek ve věku 90 let. Oznámil to jeho mladší bratr Raúl Castro, který Fidela v roce 2006 vystřídal v čele země. Fidel Castro vládl Kubě téměř půlstoletí, kritici ho označují za totalitního vládce, zastánci za "garanta důstojnosti a nezávislosti Kuby".

Předseda KSČM Vojtěch Filip dnes v tiskovém prohlášení označil Fidela Castra za "bojovníka za svobodu kubánského lidu". Vyjádřil soustrast Castrově rodině a rovněž "kubánskému lidu a všem, jež na odkaz Fidela Castra nikdy nezapomenou".

První reakce na úmrtí bývalého kubánského vůdce začaly od ranních hodin přicházet od světových politiků. Mezi prvními, kdo se ke Castrovu úmrtí vyjádřili, byl levicový venezuelský prezident Nicolás Maduro, indický premiér Naréndra Módí či francouzský prezident Francois Hollande. Poctu zesnulému vzdal i bývalý sovětský prezident Michail Gorbačov, informovaly tiskové agentury. Z okruhu kubánského exilu a opozice zní kritika na adresu zesnulého. Ruský prezident Vladimir Putin dnes vyjádřil soustrast nad úmrtím vůdce kubánské revoluce. Jméno Fidela Castra se stalo symbolem celé epochy v moderních světových dějinách, citovala Putina jeho tisková služba.