Sobotka čeká, že se Chvojka zaměří na zaměstnanost v ghettech

Praha - Nový ministr pro lidská práva a legislativu Jan Chvojka (ČSSD) by se měl do voleb zaměřit na situaci v takzvaných vyloučených lokalitách. Soustředit by se měl hlavně na zvýšení zaměstnanosti obyvatel ghett. Víc by měl na opatřeních spolupracovat s radnicemi a ostatními resorty. Stihnout by měl také zákon o sociálním podnikání či dokončení výkupu vepřína v Letech. Novinářům to po uvedení ministra do úřadu řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD).

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Sonnek Pavel

Sám Chvojka se chce zaměřit na sociální bydlení či pravidla oddlužení. Chce navrhnout také úpravu lobbingu a podávání ministerských pozměňovacích návrhů k vládní legislativě.

Podle Sobotky je Chvojka "kvalifikovaný právník s rozsáhlými zkušenostmi ze Sněmovny". Premiér míní, že příští tři měsíce budou v legislativní radě vlády, kterou Chvojka vede, zásadní. Rozhodne se, jaké zákony ještě kabinet předloží. Nový ministr by proto měl vypracovat plán prioritních norem, uvedl premiér. Zmínil například zákon o sociálním bydlení. Na jeho rychlém předložení by měl Chvojka podle Sobotky spolupracovat.

Jedním z hlavních úkolů, o nichž se předseda vlády zmínil, je situace v ghettech. Na ni se má nový šéf agendy lidských práv zaměřit, a to hlavně na zvýšení zaměstnanosti. Víc by měl spolupracovat s ministerstvem práce a úřady práce, ale také s radnicemi. "Vyšší zaměstnanost může výrazně přispět ke zmírnění sociálního napětí. Ministr Chvojka by měl udělat vše pro to, aby se zlepšilo soužití sociálně vyloučených lokalit a okolí, měl by na ministerstvech pohlídat, aby šly věci dopředu," uvedl Sobotka. Chvojka by měl podle něho opatření ostatních resortů víc koordinovat.

Sociální podnikání

Dokončit by měl také zákon o sociálním podnikání, ochraně oznamovatelů korupce či druhý pokus o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu i na hospodaření krajů a obcí. Do konce by se měla dotáhnout také dohoda s majiteli o odkupu vepřína v Letech, který stával v místě protektorátního romského koncentračního tábora.

Chvojka řekl, že chce "pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována". Víc se chce věnovat postižených, seniorům, samoživitelkám či lidem na hranici chudoby. "Zaměřím se na ty priority, o nichž mluvil pan premiér," uvedl nový ministr. Chce se věnovat také problematice vzdělávání, oddlužení a také sociálnímu bydlení. Sám hodlá "přinést i něco nového". Má tři plány. Chce prosadit, aby ministři nemohli podávat při projednávání ve Sněmovně k vládním zákonům pozměňovácí návrhy a "obcházet vládní legislativní proces". Do voleb chce kabinetu předložit obrysy zákona o lobbingu. Příští rok chce také zahájit debatu o hodnocení ústavy.