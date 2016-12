Sobotka: Česká republika podpoří Michalákovou i ve Štrasburku

Praha - Česká republika je připravená podpořit Evu Michalákovou i u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Dnes to řekl novinářům premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Podle něj se stát ve sporu angažuje mimořádným způsobem. Michaláková ale nejdřív musí vyčerpat všechny možnosti v Norsku. Tamní soud se odmítl zabývat jejím odvoláním proti rozsudku, který ji letos v červnu zbavil rodičovských práv k oběma synům. Rozhodnutí soudu je tak pravomocné.

"ČR se teď seznamuje s rozhodnutím soudu, pořizuje se překlad, na základě toho bude vyhodnoceno doporučení a další postup," řekl premiér.

Česko se podle něj v této kauze mimořádně angažuje, bylo poprvé účastníkem podobného řízení. "Byli jsme účastníkem při řízení na prvním stupni, byli jsme účastníkem i před odvolacím soudem v Norsku a teď je důležité, aby paní Michaláková vyčerpala všechny prostředky, které může využít v rámci norského justičního systému, pak je možné přijít do Štrasburku," dodal Sobotka.

Odvolání Michalákové řešil Krajský soud v Oslo, který zamítavé rozhodnutí vynesl toto pondělí. Odvoláním se podle Zpravodajského webu Českého rozhlasu odmítl zabývat, protože pro projednání případu prý neshledal důvody. "Krajský soud v Oslo se domnívá, že zbavit paní Michalákovou rodičovských práv za to, že případ medializovala, je naprosto správné a vlastně okresní soud chválí a zcela se s ním ztotožňuje," sdělil rozhlasu právník matky Pavel Hasenkopf

Hasenkopf řekl, že neočekával od žádné norské instituce, že by uznala chybu v tomto případu. "Nečekali jsme ale, že to udělají tak brutálním způsobem, že vůbec nenařídí jednání a smetou to ze stolu," doplnil. Připomněl, že okresní soud vůbec nepřihlédl ke stanovisku českého ministerstva zahraničí, které upozorňovalo na porušení práv rodiny.

Dovolání k norskému nejvyššímu soudu

Rodina ještě podá dovolání k norskému nejvyššímu soudu, ale zvrat Hasenkopf nepředpokládá.

Nyní jedenáctiletého Denise a sedmiletého Davida norská sociální služba české matce a otci odebrala před pěti lety kvůli podezření na zneužívání, zanedbávání a fyzické týrání. To se nepotvrdilo. Soud ale tehdy považoval zjištění za závažná a děti nechal u pěstounů, vyrůstají odděleně ve dvou rodinách.

Letos v červnu norský soud Michalákovou zbavil rodičovských práv ke dvěma jejím synům. Současně zakázal matce i otci stýkat se s chlapci. Adopci mladšího hocha soud ale nepotvrdil a otci rodičovská práva ponechal. Michaláková se proti tomuto verdiktu bez úspěchu odvolala.

Norská strana se k případu od počátku nevyjadřuje. Podle některých médií a expertů tak není možné si udělat jasný názor jen podle stanoviska jedné strany.