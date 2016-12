Sobotka: Česko musí udělat změny, pokud chce zajistit kvalitu života

Praha - Pokud chce Česko do roku 2030 zajistit vysokou kvalitu života pro všechny obyvatele, aniž by se ohrozily budoucí generace, bude muset udělat velké změny, řekl dnes premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) na Fóru pro udržitelný rozvoj 2016. ČR bude muset opustit růstový model založený na zahraničních investicích a nízkých mzdách a posílit domácí podniky, zejména malé a střední, ve kterých se skrývá velký potenciál, uvedl.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Premiér dnes představil strategický dokument nazvaný Česká republika 2030, podle něhož by se měla řídit státní správa i soukromý a neziskový sektor. V šesti oblastech shrnuje, jakým ČR čelí rizikům, a dlouhodobé vize, propojuje dva koncepty - kvalitu života a udržitelný rozvoj.

Čtěte také: Ministerstvo financí: Životní úroveň ČR v poměru k eurozóně mírně poroste

Ředitel Mezinárodního institutu aplikovaných systémových analýz ve Vídni Pavel Kabat dnes ČR pochválil za to, že strategii připravila, protože jiné země, zejména ze střední Evropy, to podle něj nezvládly. Také představil mezinárodní projekt Svět v roce 2050, na němž se podílí. Vyzval českou vládu a Akademii věd ČR, aby se do něj připojily a ukázaly směr dalším středoevropským zemím.

Strategický rámec ČR k udržitelnému rozvoji, který česká vláda připravila, předcházely podle Sobotky dva roky příprav. Zapojilo se do nich přes pět stovek odborníků z různých institucí včetně veřejné elektronické konzultace, k níž měla přístup široká veřejnost, což bylo poprvé ve státní správě, uvedl premiér. Dokument je v meziresortním připomínkovém řízení.

Sobotka dodal, že například vzdělávání bude muset reagovat na velké změny, které se dějí na trhu práce. Postupující robotizace a digitalizace jsou sice podle Sobotky velkou příležitostí pro postupné odstraňování rutinní práce a rozšíření volného času. "Pokud ovšem nenabídneme jiná pracovní místa v jiných oblastech ekonomiky, můžou procesy robotizace a digitalizace ohrozit zaměstnanost," poznamenal.

Čtěte také: Lidská práva náleží všem, uvedl po jednání se Zemanem Chvojka

Za další velké výzvy do budoucna považuje i schopnost státu přeměnit zemědělské hospodaření, aby dobře zajistilo potravinovou bezpečnost a nevedlo k ekologickým rizikům, například kontaminaci vod hnojivy a stále větší degradaci půdy.