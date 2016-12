Sobotka chce, aby vláda pracovala naplno až do voleb

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce, aby vláda pracovala naplno a neztratila tempo a energii do konce svého funkčního období i před podzimními volbami do Sněmovny v příštím roce. Novinářům představil také deset hlavních priorit do příštího roku. Patří mezi ně úspěšné čerpání z evropských fondů, zahájení klíčových dopravních staveb, zvyšování mezd či prosazení zákonů o sociálním bydlení a neziskových nemocnicích.

Sobotka už dříve řekl, že ČSSD s ANO a KDU-ČSL zvládne dotáhnout do konce plnění vládního programu, i když se proti sobě koaliční partneři budou před volbami vymezovat. Dnes řekl, že chce, aby vláda naplno fungovala až do konce. "Chci, aby vládní koalice využila svůj mandát maximálně ve prospěch občanů. Dotáhněme do konce, co už je rozdělané a na čem jsme strávili řadu měsíců," řekl dnes novinářům.

Za klíčovou prioritu považuje premiér čerpání evropských fondů. "Rok 2017 rozhodne o tom, jak budeme celkově úspěšní v čerpání. Pro všechny členy vlády, kteří mají evropské fondy, to musí být jednoznačná priorita," řekl. Jde podle něj o pracovní místa, ekonomický růst i modernizaci země. Kabinet by měl každý měsíc vyhodnocovat, jak se čerpání daří.

Sobotka si přeje také to, aby u klíčových staveb byla po letech přípravných prací vydána stavební povolení. Zmínil úseky D11, D35 či D3. "Rok 2017 by měl být rokem, kdy se kopne do země a začne stavět," uvedl.

Prosadit by chtěl i zákon o sociálním bydlení a řešit situaci samoživitelek. "Chci, aby vláda udělala konkrétní kroky, které pomohou samoživitelkám, kterým jejich partner neplatí na děti," uvedl Sobotka. Projít Parlamentem by měl také zákon o neziskových nemocnicích, který před týdnem kvůli řadě rozporů stáhl z jednání vlády ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD), či norma o bezplatné právní pomoci.

Platům ve zdravotnictví by měla pomoci pravidelná valorizace plateb za státní pojištěnce. Zvýšit by se měly podle Sobotky dávky nemocenského pro dlouhodobě nemocné. Kabinet by měl také k začátku roku 2018 zvýšit minimální mzdu, což by mělo vyvinout tlak na obecné zvyšování mezd, řekl Sobotka. Růst by měly i platy zaměstnanců ve veřejném sektoru.

