Sobotka chce Babišovy změny u EET probrat v pondělí na vládě

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce změny v elektronické evidenci tržeb (EET), se kterými ve středu přišel vicepremiér Andrej Babiš (ANO), probrat v pondělí na vládě. Sobotka to řekl v dnešním rozhovoru pro Blesk. Ministr financí Babiš by měl podle něj kabinet ujistit, zda nepřijde s dalšími úpravami. Do pondělí se budou obsahem Babišových návrhů zabývat premiérovi poradci, Sobotka nyní kritizuje hlavně způsob, jakým předseda hnutí ANO se změnami přišel. V dopisu dnes Babiše vyzval, ať pro ostatní ministry vyhodnotí dopady navrhovaných změn.

Bohuslav Sobotka a Andrej Babiš.Foto: ČTK/Ožana Jaroslav

Babišovy návrhy vyvolaly roztržku při středečním jednání koaliční rady. Sobotka řekl, že ho návrh znepokojil a rozčílil. Systém má pro některé podnikatele začít platit už od prosince. ANO chce ve Sněmovně navrhnout, aby z EET mohli být vyjmuti živnostníci, kteří mají daň stanovenou paušálem a roční podnikatelské příjmy do 250.000 korun. Další změna by se týkala webových obchodů, kde by se systém netýkal plateb kartou prostřednictvím internetu. K té se Sobotka staví smířlivěji.

Sobotka dnes Blesku řekl, že Babiš se zachoval chaoticky. Koaličním partnerům pouze rozdal list papíru, kde své návrhy oznámil. "Pokládám to za neseriózní vůči daňovým poplatníkům. Když to předkládá takhle pozdě, měl by to lépe vysvětlit," uvedl Sobotka. Vicepremiér podle něj poškodil start EET a nahrál opozici. Pravice systém dlouhodobě kritizuje a chtěla by ho zrušit.

Sobotka odpoledne novinářům řekl, že nevidí důvod pro odkládání EET. "Jsem rád, že ministerstvo potvrdilo, že je vše připraveno. Nyní diskutujme o těch návrzích, které bohužel ministerstvo na poslední chvíli odložilo," uvedl. Má však pocit, že na MF roste nervozita a v jejím důsledku se objevují neprofesionálně připravené a zdůvodněné návrhy. "Nesmí nastat chaos, to je jednoznačně odpovědnost ministerstva, systém musí hladce fungovat," uvedl Sobotka.

Do pondělí by se měli návrhy zabývat premiérovi poradci. "Abychom se k tomu věcnému obsahu mohli vyjádřit. Já teď kritizuji, jakým způsobem to bylo provedeno, vytváří to chaos," řekl Sobotka. Babiš by měl v pondělí podle něj také ostatním ministrům sdělit, zda už jde o všechny výjimky, nebo ministerstvo přijde s dalšími úpravami. Průběh středečního jednání premiéra částečně nahlodal, přesto si stojí za tím, že sociální demokracie pro EET hlasovala.

V dopisu s dnešním datem, který je adresován Babišovi a ČTK ho má k dispozici, požádal Sobotka ministra financí, aby v pondělí vládě předložil informaci, zda je systém pro EET správně nastaven a plně funkční. "Žádám vás též o vyhodnocení dopadů nových návrhů," uvedl premiér. Navrhování změn zákona těsně před nabytím účinnosti podlamuje podle něj důvěru v celý systém EET. Postup ministerstva označil za neprofesionální. "Odpověď očekávám obratem," dodal v dopisu.