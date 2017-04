Sobotka chce na mzdy řidičů autobusů vzít 420 milionů z rezervy

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes vládě navrhne uvolnit 420 milionů korun z rozpočtové rezervy ve prospěch krajů na navýšení platů řidičů autobusů. Částka by měla pokrýt zhruba polovinu letošních nákladů spojených s navýšením platů, jak je vyčíslily kraje.

Peníze by podle návrhu rozdělovalo po doložení oprávněných nákladů do regionů ministerstvo dopravy.

"Věřím, že koaliční partneři můj návrh na vládě podpoří a vláda tak zhruba 50 procenty přispěje krajům na navýšení platů řidičů," uvedl v tiskové zprávě Sobotka. Podle jeho návrhu by měl s konkrétními podmínkami pro rozdělení peněz přijít do konce dubna ministr dopravy Dan Ťok (za ANO).

Ministryně pro místní rozvoj za ANO Karla Šlechtová si myslí, že stát by měl na platy řidičů přispět. "Pokud kraje dají nějakou nabídku, měli bychom jednat o tom, kolik dá stát, kolik dají kraje," řekla novinářům. Nároky řidičů pokládá za oprávněné, otázkou pro ni zůstává postoj krajů. Analýza smluv podle ní ukázala, že dohody s dopravními společnostmi mohou upravit všechny regiony.

V Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém a Jihomoravském kraji plánovali na čtvrtek šoféři linkových autobusů stávku, kterou chtěli poukázat na nízké mzdy. Dnes oznámili, že od stávky ustupují řidiči z Jihočeského kraje.

Navrhovaný mechanismus rozdělování peněz by měl podle Sobotky zajistit, aby se náklady navyšovaly oprávněně a řidiči se skutečně dočkali zvýšení mezd v souladu s nařízením vlády. To by mělo podle jeho představ prostřednictvím inspekce kontrolovat také ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda stanovila od začátku letošního roku minimální mzdu na 98,10 Kč za hodinu jízdy a na 88 korun za hodinu čekání. Zavedla také příplatek 6,60 Kč za hodinu za náročné pracovní prostředí. Podle odborů ale řidiči v některých krajích dostali přidáno méně, než očekávali. Firmy například zvýšily sazby podle vládního nařízení, šoférům ale na druhou stranu snížily odměny.

Sociální demokraté krátce po schválení zvýšení mezd řidičů počítali s pomocí státu krajům. Později ale nepřistoupili na návrh ministra financí Andreje Babiše (ANO), který spojoval peníze pro řidiče s financemi na opravy silnic nižších tříd.