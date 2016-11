Sobotka chce od Pelikána insolvenční zákon a exekuční řád

Praha - Dálnice D1 se stihne kompletně opravit do roku 2020. Kvůli udržení původního termínu ale bude nutné zvýšit tempo oprav, v jeden čas tak budou silničáři příští rok opravovat až devět úseků dálnice. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok. Letos by se na dálnici mělo pracovat do začátku prosince, úsek mezi Měřínem a Jihlavou je ale ve skluzu a pravděpodobně na něm budou práce trvat o něco déle.