Sobotka oznámí odchod ministrů i jejich náhradníky napřed Zemanovi

Lány - Premiér Bohuslav Sobotka bude hodnotit práci ve vládě se všemi členy kabinetu, nejen s ministry za ČSSD, jak avizoval dříve. U resortů sociální demokracie nastanou změny, které chce předseda vlády a strany Sobotka oznámit napřed prezidentovi, současně se jmény náhradníků. Novinářům to řekl po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem v Lánech. Sobotka by si uměl představit změny i u ministerstev vedených ANO a KDU-ČSL, připomněl ale koaliční smlouvu, podle níž takový krok závisí i na předsedech koaličních stran.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Změnu ministrů sociální demokracie oznámil Sobotka v pátečním dopise členům strany. Někteří ministři jsou podle něj unaveni, a proto potřebují vystřídat. Ke zvážení změn ve vládě vyzval i koaliční partnery, ale předsedové ANO a KDU-ČSL úvahy o střídání v čele svých resortů odmítli. Od nového složení kabinetu si Sobotka podle dopisu straníkům slibuje dynamičtější práci.

Zeman o víkendu řekl, že by měl skončit ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), protože poškodil zájmy ČR. Prezident tím narážel na Hermanovu schůzku s tibetským duchovním dalajlamou. "Kdyby tady nebyla koaliční smlouva, omezení v rámci fungování vládní koalice, tak bych si určitě dokázal představit konkrétní kandidáty na výměnu z řad koaličních ministrů," řekl Sobotka. Připomněl ale, že podle koaliční dohody musí změny učinit v součinnosti s předsedou strany, která ministra navrhla.

Jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem či šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem na toto téma ale iniciovat nechce, protože mu své názory už předběžně sdělili. "Platí, že budu mluvit s panem Hermanem i dalšími zástupci koaličních stran, které jsou ve vládě," uvedl Sobotka.

Premiér se nedomnívá, že by se měl ohledně změn dostat do konfliktu s prezidentem, i proto s ním některé možnosti dnes konzultoval. Poslední tři roky podle něj byly vztahy se Zemanem korektní. Spekulace o konkrétních změnách nechtěl komentovat, počítá s tím, že je oznámí Zemanovi na příští schůzce. "Byl bych skutečně rád vzhledem k ústavní roli prezidenta, aby to byl prezident, který ode mne nejprve obdrží konkrétní návrh, včetně kompletního návrhu nových členů vlády," řekl dnes Sobotka novinářům.

Premiér původně oznámil, že bude hovořit s ministry za ČSSD, nyní plánuje schůzky se všemi členy vlády. "Budu s nimi chtít probrat, co se jim povedlo, k čemu mám kritické připomínky. A především se chci domluvit na těch klíčových prioritách, které v jednotlivých resortech máme," uvedl.

Se Zemanem dnes předseda vlády mluvil také o fungování v koalici, situaci po krajských a senátních volbách, zahraniční politice nebo připravovaných zákonech.