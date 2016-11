Sobotka chce vládu obměnit do začátku prosince

Praha - Předseda vlády a ČSSD Bohuslav Sobotka chce složení kabinetu obměnit do začátku prosince. Sejít se kvůli tomu hodlá během dvou týdnů nejen s jednotlivými ministry, ale poté i s předsedy obou dalších koaličních stran, tedy vicepremiéry Andrejem Babišem (ANO) a Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL). Uvedl to dnes ve Sněmovně v rámci interpelací.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Plíhal Libor

"Předpokládám, že ty změny by měly být provedeny v horizontu měsíce. To znamená, ne že se rozhodnu do začátku prosince, ale byl bych rád, kdyby ty změny byly provedeny do začátku prosince," řekl Sobotka. Zopakoval, že s návrhy změn, které podle něho mají zlepšit efektivitu a dynamiku vládního týmu, nejprve seznámí prezidenta Miloše Zemana.

Premiér potvrdil, že změny se mají týkat především jeho strany. V případě lidovců a ANO hodlá dodržet dohodu, že případné výměny jejich ministrů by musely být dohodnuty s těmito stranami. ANO a KDU-ČSL dosud jakékoli výměny svých ministrů odmítaly. S Babišem a Bělobrádkem chce Sobotka mluvit o tom, "co udělat pro to, aby vláda dobře fungovala až do konce svého mandátu", tedy do podzimu příštího roku. "Cílem je, abychom prostě hráli do poslední minuty," dodal premiér s tím, že šanci na přijetí Parlamentem mají jen zákony, které vláda předloží do konce roku.

Schůzka se Zemanem

Sobotka po úterní schůzce se Zemanem prohlásil, že by si uměl představit i změny u ministrů koaličních partnerů. Zeman by chtěl odvolat ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který podle něj poškodil zájmy státu. Herman se sešel s tibetským duchovním vůdcem dalajlamou, což vyvolalo nelibost Číny. Střetl se kvůli tomu také s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), podle něhož se prý ministři dohodli, že se s dalajlamou scházet oficiálně nebudou, aby čínský režim nepopouzeli.

Záměr obměnit vládu oznámil Sobotka v dopise svým straníkům po neúspěchu ČSSD v letošních krajských a senátních volbách. Někteří ministři jsou podle něj unaveni, a proto potřebují vystřídat. Později před novináři řekl, že volební výsledek není uspokojivý a sociální demokracie musí začít se sebou něco dělat. "Není možné se tvářit, že se nic nestalo, jenom prostě zatáhnout rolety a okýnka a tvářit se, že ten vlak jede dál bez jakýchkoli problémů. Takže ty změny ve vládě jsou nezbytné jako signál toho, že nám záleží na názorech voličů," řekl.

Nejčastěji se spekuluje, že by z vlády měli odejít ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, ministryně práce Michaela Marksová a ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (všichni ČSSD). Jako o jejich případných nástupcích se mluví například o poslancích sociální demokracie Janu Chvojkovi či Romanu Sklenákovi.