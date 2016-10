Sobotka chce zachovat současnou podobu protiruských sankcí

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) chce zachovat současnou podobu evropských sankcí proti Rusku, dokud se nepodaří dosáhnout pokroku při řešení konfliktu na východě Ukrajiny. Pokud by na dnešním a pátečním summitu Evropské unie zazněl návrh na zpřísnění sankcí, nepodpořil by ho, protože nemá k dispozici analýzu dopadů možných dodatečných opatření. Dnes to řekl na jednání sněmovního evropského výboru.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle Sobotky nebylo přijetí sankcí pro Česko jednoduché, země si uvědomuje jejich negativní dopad na hospodářství. Zároveň ale chce postupovat tak, aby EU vystupovala vůči Rusku a Ukrajině jednotně, protože jen tak si podle něj dokáže vynutit respekt. "Je jasné, že sankce musí být nadále navázány na plnění minské dohody," řekl Sobotka. Jejich zmírnění nebo zrušení si umí představit v případě, že dojde k výraznému pokroku při plnění dohody, která má zajistit ukončení konfliktu na Ukrajině. Sobotka zatím nemá informace o tom, že by se někdo na summitu chystal zrušení sankcí navrhnout. V podkladech pro jednání summitu podle něj není ani návrh na zpřísnění sankcí a Sobotka si neumí představit, že by ho někdo nadnesl na místě a očekával jeho schválení bez vypracování předběžné analýzy dopadů na ekonomiku. Kdyby k takovému návrhu přesto došlo, Sobotka by ho nepodpořil.

Autor: ČTK