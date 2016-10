Sobotka: Cíl jsme splnili. Babiš neudělá ani z jednoho kraje pobočku Agrofertu

Praha /ROZHOVOR/ – Sociální demokraté krajské volby prohráli. Pro šéfa strany je to před sněmovním hlasováním varování. Je zřejmé, že musí přijít s novou strategií i lidmi.

Sledování výsledků krajských a senátních voleb ve volebním štábu ČSSD, 8. října v Praze. Bohuslav Sobotka. Foto: Deník/Dimír Šťastný

Řekl jste, že voliči hlasovali pro změnu. V kampani jste ale zdůrazňoval, že jedenáct hejtmanů z ČSSD spravovalo kraje dobře. Jak si máme ten rozpor vysvětlit?

Jednak bych chtěl poděkovat všem voličům, kteří k volbám přišli a podpořili ČSSD. Na druhou stranu se zdá, že nás porazila neúčast našich vlastních voličů. Podle průzkumu České televize jich 37 procent zůstalo doma a přišli naopak spíše ti, kteří po osmi letech chtěli ve vedeních krajů změnu. Nepodařilo se nám zmobilizovat občany, kteří jsou do značné míry spokojeni s naší vládou a necítili potřebu hlasovat.

Online reportáž Krajské a senátní volby, 7.-8. 10. 2016 18:10 Sociální demokraté krajské volby prohráli. Pro šéfa strany je to před sněmovním hlasováním varování. Je zřejmé, že musí přijít s novou strategií i lidmi. Více ZDE. 17:55 Středočeská ČSSD je připravena jednat s hnutím STAN o podpoře předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové do funkce hejtmanky. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Dvojka na kandidátce STAN Drábová ale trvá na tom, že bude řadovou zastupitelkou. "V žádném případě. Když jsem kývla na to, že budu na kandidátce STAN, tak jsem řekla, že v žádném případě nebudu kandidovat na hejtmanku, a nemám písmeno, které bych na tom změnila, protože já když něco řeknu, tak to platí," zareagovala na výzvu ČSSD Drábová, která je také místostarostkou Pyšel na Benešovsku. 17:38 Podle krajského předsedy ČSSD Petra Krčála začne první kolo povolebního vyjednávání na Vysočině v pondělí dopoledne. Vítězní sociální demokraté chtějí v pondělí jednat se zástupci všech volebních stran, které ve volbách uspěly. Jednání zahájí s koalicí SPD a SPO, která ve volbách získala tři mandáty. Nakonec přijde na řadu vyjednávací tým hnutí ANO, které skončilo ve volbách na druhém místě s devíti mandáty, řekl dnes ČTK Krčál. 17:33 Vůbec poprvé zasedne v ústeckém krajském zastupitelstvu dlouholetý primátor Teplic a senátor Jaroslav Kubera (ODS). Mandát získal díky jednomu z nejvyšších počtů preferenčních hlasů. Na kandidátce ODS se posunul z 55. místa na druhé. ČTK řekl, že se na práci v krajském zastupitelstvu těší. Celá on-line reportáž ZDE

Tyto volby byly paradoxní v tom, že kampaň proti sobě vedly dvě vládní strany. Vy jste zdůrazňovali hlavně střet zájmů Andreje Babiše, jeho vlastnictví Agrofertu a médií, snahu o privatizaci nemocnic. To u voličů vůbec nezabralo. Už jste si udělal rychlou analýzu evidentně chybné strategie?

Nemyslím si, že to nezabralo. Hnutí ANO sice skončilo na prvním místě, ale nikoli s oslnivým výsledkem. Celostátně získalo 21 procent, což je výrazně pod hranicí, o níž mluvily průzkumy. Nám se podařilo splnit jeden z hlavních cílů, tedy zabránit tomu, aby Andrej Babiš mohl z kteréhokoli kraje udělat pobočku Agrofertu. Když bude ANO sestavovat krajské koalice, bude potřebovat dva nebo tři partnery, takže bude šance korigovat působení ANO ve vedení krajů. Paradoxem těchto voleb skutečně bylo, že se v nich na prvním a druhém místě umístily vládní strany a opozice nalevo i napravo propadla. Je zřejmé, že voliči koalici netrestali.

To se dá číst i tak, že voliči jsou spokojeni s trojkoaličním vládnutím. Možná si vůbec nepřejí, abyste se proti sobě vymezovali, ale naopak si přejí, abyste kraje spravovali ve stejném formátu. To se ovšem neděje.

Nevím o tom, že by se to nedělo. Sociální demokracie jedná se stranami, které se do krajských zastupitelstev dostaly, tedy i s hnutím ANO. Chceme rozumné vedení jednotlivých krajů a hodláme zužitkovat mandát, který ČSSD dostala. Odpovědnost je ale především na vítězi voleb. Pokud ANO v devíti krajích vyhrálo volby, musí vyjednávání zorganizovat tak, aby vedla k nějakému stabilnímu výsledku. Z pohledu ČSSD volby neměly celoplošný charakter. Dobré výsledky jsme udělali v Jihočeském a Pardubickém kraji, na Vysočině, špatně jsme nedopadli ani v Plzeňském kraji. Pak jsou regiony, kde to bylo výrazně horší. A to musí podnítit debatu o kvalitě našich kandidátek, o tom, zda naši lídři ustáli tlak, který na ně byl v kampani vyvíjen.

Evidentně ho někteří neustáli. Ukazuje se, že nasazení Michala Haška a Miroslava Nováka bylo chybou, byť byli potvrzeni vnitrostranickým hlasováním. Přesto, neměl jste být razantnější a zasáhnout shora?

Ve všech regionech jsme hledali silné kandidáty s podporou uvnitř ČSSD. V obou těchto případech jsme vsadili na stávající hejtmany, to je rozhodnutí, které jsme učinili, a konečný soud už museli vyřknout voliči.

To učinili. Znamená to konec Haškovy kariéry v ČSSD?

Nechci předjímat. V Jihomoravském kraji probíhají vyjednávání, Michal Hašek se jich účastní, cílem ČSSD určitě je stát se součástí koalice, ale nechci do toho zasahovat z centra. Signál voličů byl podle mého názoru jasný.

Říkáte, že chcete rozumné krajské koalice, jejichž primárním cílem není vyšachovat vítěze z ANO. V Královéhradeckém kraji jste si ale pospíšili, a aniž by ANO, které tu vyhrálo s nejvyšším rozdílem, dostalo šanci jednat, dohodli jste se ideovými protivníky, tedy ODS a TOP 09. To voliči mohou brát jako podraz, nehledě na to, že Andrej Babiš bude celý rok vykládat, jak se všichni spojují proti němu.

Odpovědnost je vždy na těch, kdo ve volbách uspěli. Před třemi lety po sněmovních volbách jsem také nesl odpovědnost za sestavení vlády, a kdybych si nepočínal aktivně a nehledal kompromisy, mohlo to dopadnout jinak. Hnutí ANO vyhrálo v devíti regionech a musí unést odpovědnost vítěze, což znamená, že bude muset najít koaliční partnery. Chci garantovat, že neexistuje centrální pokyn, který by kohokoliv z koalice vylučoval. Pokud bude šance dohodnout se s ANO a lidovci, není to pro ČSSD problém. Taková koalice ale musí dávat smysl a sociální demokracie v ní nesmí hrát podřadnou roli. Osobně si myslím, že nejstabilnější budou koalice, které zohlední vůli voličů.

V senátních volbách postoupilo do druhého kola devět zástupců ČSSD. V Táboře ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek skončil těsně druhý za kandidátem ANO. Řekl, že pokud neuspěje, dá vládní křeslo k dispozici. Není to poněkud hazard, neboť Jan Mládek sice není žádný táborový řečník, ale jako makroekonoma ho uznává i Andrej Babiš?

Jeho prohlášení nebyl můj nápad, my jsme spolu tuto věc neřešili, pan ministr Mládek má moji plnou podporu, určitě ho v týdnu pojedu podpořit i do Tábora a myslím, že má velmi dobrou šanci v senátních volbách uspět. Rozhodně nechci spekulovat o nějakých personálních změnách ve vládě. My se hlavně budeme snažit, aby lidé přišli k druhému kolu. To bude důležité i pro pana profesora Bělohradského v Praze 6. Byť jeho soupeř má silný náskok, podle mě může zvítězit.

Uvedl jste, že do sněmovních voleb chcete jít s přitažlivějším, inovovaným programem i novými lidmi. Pustíte se do toho hned?

Máme hrozně málo času, takže hned po skončení voleb do Senátu se budeme bavit o podobě našich kandidátek. Chci se inspirovat v regionech, kde jsme se dokázali otevřít nestraníkům či zajímavým starostům. Musíme najít silné lídry. Programově se chceme zaměřit na posílení pozice ČSSD ve velkých městech, hodně nás oslabila ztráta hlasů v Brně a Ostravě. Rád bych našel i nové tváře, které budou prezentovat politiku sociální demokracie v oblasti kultury a ochrany životního prostředí.

Věříte, že sněmovní volby vyhrajete?

Myslím, že máme šanci, ale bude to vyžadovat tvrdou práci v sociální demokracii a na sociální demokracii. Pokud neuděláme dostatečně odvážné změny, vyhlídky by byly horší.