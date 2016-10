Sobotka: ČSSD by příklonem k Zemanovi nezískala nové voliče

Praha - Názory prezidenta Miloše Zemana se vzdalují levicovým a sociálnědemokratickým postojů a ČSSD by se k nim neměla přiklánět. Nezískalo by jí to nové voliče, řekl dnešnímu Právu předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: čtk

K oboustranné vstřícnosti Zemana a strany nedávno vyzval místopředseda ČSSD Milan Chovanec.

Autor: ČTK