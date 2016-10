Sobotka: ČSSD se jednání v krajích daří, bude mít asi 5 hejtmanů

Praha – ČSSD se podle premiéra a předsedy strany Bohuslava Sobotky při povolebních jednáních v krajích daří. Novinářům to řekl po svém dnešním vystoupení na sjezdu Odborového svazu dopravy. Aktuálně to podle něj vypadá, že strana bude mít pět hejtmanů a bude členem osmi až devíti krajských koalic. Podle Sobotky za to vděčí svému širokému koaličnímu potenciálu a také pozitivní kampani, ve které se negativně nevymezovala vůči možným partnerům.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Martin Divíšek

ČSSD vyhrála volby jen v Jihočeském kraji a na Vysočině, ale podle Sobotky se jí daří v jednáních. „Vypadá to, že budeme členy osmi až devíti krajských koalic, to znamená, že se ČSSD bude podílet na jejich řízení i v dalších letech. Zhruba v pěti to vypadá, že bychom mohli nominovat hejtmana," uvedl. Po ustavujících schůzích zastupitelstev se chce sejít s hejtmany sociální demokracie a náměstky, aby s nimi probral koordinaci politiky strany v krajích. Až bude rekonstruována Asociace krajů ČR, chtěl by Sobotka uskutečnit ještě v tomto roce společné jednání vlády a zástupců regionů. „Abychom navázali na pravidelný dialog, který s kraji vedeme," řekl. Koaliční potenciál Sobotka si myslí, že úspěšné jednání strany o koalicích je vizitkou širokého koaličního potenciálu sociální demokracie. „My jsme před volbami nevedli negativní kampaně, které by vykopaly příkopy, které by bylo třeba po volbách složitě zahlazovat," uvedl. Fakt, že vítězné hnutí ANO v některých krajích zřejmě skončí v opozici, zdůvodňoval v posledních dnech negativní kampaní hnutí i vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Účast v osmi či devíti koalicích podle Sobotky realisticky zohledňuje výsledky voleb. „V celé řadě krajů jsme byli na druhém místě a v některých, jako je třeba Pardubický, je rozdíl mezi vítězem a druhým velmi malý, jsou to jednotky mandátů," řekl. Sobotka také ocenil dosavadního jihomoravského hejtmana Michala Haška, že se spokojí s pozicí řadového zastupitele bez placené funkce. „Byl lídrem a potom se zachoval tak, aby ČSSD nekomplikoval koaliční jednání a možnost nadále se podílet na vedení kraje. Před svou osobní ambicí upřednostnil zájem ČSSD a zájem stabilního uspořádání kraje," myslí si Sobotka.

Autor: ČTK