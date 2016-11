Sobotka: Demokratický stát musí mít silný sociální rozměr

Praha - Lidé přicházejí od dnešního rána se svíčkami a květinami k památníku na 17. listopad 1989 na Národní třídu v Praze. K prvním patřili i předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a šéf hnutí ANO, ministr financí Andrej Babiš a předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD).

"Je důležité o svobodu a demokracii pečovat, získávat pro ni podporu, což není vždycky jednoduché," řekl novinářům Sobotka. Mnoha lidem se podle něho nežije dobře, a proto jsou na demokracii naštvaní. Pokud si má demokracie a svoboda podporu udržet, je podle ministerského předsedy důležité, aby měl demokratický stát silný sociální rozměr.

Sobotka, kterého doprovodili taky ministři Jan Mládek a Lubomír Zaorálek a místopředseda ČSSD Martin Starec, soudí, že demokratický systém nenaplnil všechna očekávání listopadu 1989. "Přesto si myslím, že to bylo správné rozhodnutí," dodal.

Babiš označil svobodu a demokracii za největší hodnoty. "Nemyslím si, že by svoboda a demokracie byly ohroženy, jak se to dnes snaží někdo lidem namlouvat a vytvářet špatnou náladu," řekl novinářům. Zdůraznil, že lidé mohou volit Parlament i prezidenta. "Měli bychom bojovat hlavně za dobrou náladu, společnost by se měla spojovat," uvedl ministr. V současnosti není taková doba, aby se prezident a vláda musely měnit na náměstích, dodal Babiš. K památníku s ním přišli taky ministři Martin Stropnický, Karla Šlechtová a Robert Pelikán a pražská primátorka Adriana Krnáčová.

U památníku stál i muž s transparentem proti politikům. Stálo na něm, že je z politiků "zhnusen" včetně prezidenta a "fracka tiskového mluvčího Ovčáčka".

Na Národní třídě zasáhla 17. listopadu 1989 tehdejší komunistická policie proti studentskému průvodu. Událost odstartovala takzvanou sametovou revoluci, která znamenala pád socialismu v někdejším Československu.