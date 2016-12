Sobotka: Evropská unie musí dávat lidem opět smysl

Praha - Evropská unie utrpěla několik dílčích porážek a nyní je nutné zajistit, aby dávala obyvatelům opět smysl, řekl dnes na pražském kongresu Strany evropských socialistů (PES) premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Jeho slovenský protějšek a šéf Směr-SD Robert Fico volal po konci politické korektnosti.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

"Nemluvíme o některých věcech, protože to nepokládáme za správné," uvedl Fico, jenž, jak poznamenal, sám mnohokrát za svou politickou kariéru kvůli korektnosti držel jazyk za zuby. Fico upozornil na to, že političtí protivníci nekorektně mluví a sbírají na tom body. Je nutné podle něho otevřeně mluvit o pokrytectví v unii, byrokracii i popisu mezinárodních vztahů. "Když budeme mít otevřený jazyk, nemáme co ztratit, když budeme mluvit pravdu," zdůraznil slovenský ministerský předseda.

Je podle něho taky otázka, zda evropští socialisté nastolují témata, která lidi zajímají. "Na Slovensku máme devět procent nezaměstnaných, nezaměstnanost ale nikoho nezajímá," podotkl. Vyslovil se pro více porozumění pro národní zvláštnosti.

Sobotka řekl, že nejvýznamnější dílčí porážkou unie bylo rozhodnutí Britů z EU odejít. "Lidé nám říkají, že něco děláme špatně," uvedl český premiér.

Je podle něho nutné mít reálnou představu, jak zajistit hospodářský růst a prosperitu. "Buď dáme lidem naději na růst, nebo budou hledat východisko u antisystémových stran," řekl Sobotka. Konkrétně zmínil hnutí ANO ministra financí Andreje Babiše.

Druhou prioritou unie musí být podle Sobotky bezpečnost. V souvislosti s migrační krizí podotkl, že EU se ukázala jako málo akceschopná.