Sobotka grémiu ČSSD oznámil, jak budou vypadat změny ve vládě

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes oznámil politickému grémiu strany, jak budou vypadat změny ve vládě. Nejdříve by se to měl dozvědět prezident Miloš Zeman. Spekulace by dneškem měly skončit, řekl v rozhovoru s ČTK ministr vnitra a statutární místopředseda sociálních demokratů Milan Chovanec.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Martin Divíšek

Kdy Sobotka změny ve vládě oznámí Zemanovi, není zatím jasné. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček sdělil, že dnešní setkání obou politiků nepředpokládá. Podle informací redakce dnes není prezident na Pražském hradě, premiér by tak za ním musel jet pravděpodobně na zámek do Lán. Možné také je, že mu změny sdělí telefonicky. Ještě dnes odpoledne by se mělo sejít předsednictvo ČSSD. Předseda vlády před týdnem poslal dopis spolustraníkům, v kterém oznámil, že plánuje udělat změny uvnitř kabinetu. Podle Chovance se dnes ráno sešlo grémium strany, na němž premiér informoval o svém postoji. "Já si myslím, že debata směrem k výměně ve vládě dneškem končí. To znamená, že pan premiér bude o věci informovat pana prezidenta a myslím si, že dnešek je dnem, kdy ta debata uvnitř končí," řekl Chovanec. Ministr dodal, že dnes poprvé slyšel konkrétní jména kolegů, kteří mají z vlády odejít i jejich náhradníků. Jejich jména neuvedl, protože by se je měl první dozvědět prezident a až poté veřejnost. Adepti na odchod z vlády Média za adepty na odchod z vlády nejčastěji označují ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka, ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a ministryni práce Michaelu Marksovou. V médiích se také spekulovalo, že je pro předsedu vlády složité najít za ně náhradníky. "Já si myslím, že pan premiér měl celý ten proces vcelku pevně v rukou a všechno ostatní byly mediální hrátky a spekulace," uvedl dnes Chovanec. Ve čtvrtek vystoupil nebývale ostře proti některým členům sociální demokracie Dienstbier, který tvrdí, že se ho z vlády snaží dostat část strany. "Víte co, já jsem od pana premiéra de facto slyšel až dnes oficiálně nějaká jména. To, co jsme zažívali v posledních dnech, tak byly mediální spekulace a reakce na mediální spekulace. Ti, kteří se rozhodli takto mediálně spekulovat, tak neprospívají vlastní straně ani sami sobě," podotkl dnes Chovanec. Ministr dodal, že politikům, kteří se takto rozhodli, nerozumí. "Myslet si, že mediálním tlakem získám nějakou výhodu, když útočím proti vlastní straně, podle mě je ta myšlenka velmi lichá a dětinská, když to řeknu velmi slušně," řekl Chovanec.

Autor: ČTK