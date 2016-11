Sobotka hájil Hermanovu účast na sudetoněmeckém sjezdu

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) hájil ve Sněmovně květnovou účast ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL) na sudetoněmeckém sjezdu. Reagoval na kritickou písemnou interpelaci předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, podle kterého by občanské spolky neměly být pro vládu partnerem. Interpelaci podal už v červenci, na její projednání se dostalo až dnes.

Ministr kultury Daniel Herman vystoupil jako historicky první člen české vlády na sudetoněmeckém sjezdu. Foto: ČTK/AP

Sobotka uvedl, že Herman jel do Norimberku s jeho souhlasem. Premiér před poslanci ocenil nynější vývoj v Sudetoněmeckém krajanském sdružení, jehož vedení se, byť zatím neúspěšně, snaží změnit stanovy tak, aby z nich byl vyškrtnut nárok na návrat do vlasti, na náhradu za zabraný majetku nebo na odškodnění. "Návštěva pana ministra Hermana byla oceněním pozitivního procesu," řekl ministerský předseda.

"Jestliže má vláda hledat partnery v občanských spolcích, není to směr, kterým bychom se měli ubírat," zdůraznil Filip. Sobotkovi vyčítal, že mu písemně neodpověděl například na dotaz, zda Hermanovou návštěvou nebyla porušena suverenita vlády. Filip taky podotkl, že nově navrhované stanovy "sudetoněmeckého landsmanšaftu" soud neschválil a stále platí původní znění. Komunista Leo Luzar označil jejich části za ostudné. "Sdružení má neustále majetkové nároky vůči České republice," řekl.

Odsun sudetských Němců

V dolní komoře se rozvinula debata o událostech roku 1938, kdy hitlerovské Německo obsadilo české pohraničí, i o poválečné situaci. Miroslav Grebeníček (KSČM) uvedl, že označovat poválečný odsun Němců jen za vyhnání je chybné. "Se slušnými Němci nás nikdo smiřovat nemusí," poznamenal.

Sobotka zdůraznil, že z pohraničí v roce 1938 neutíkali jen čeští občané, ale také němečtí antifašisté - křesťanští demokraté, sociální demokraté i komunisté. Nelze podle ministerského předsedy uplatňovat princip kolektivní viny.

"Volám po smíření bez zapomínání," řekl Herman, když se zapojil do debaty. V květnu v Norimberku připomněl nacistické zločiny i odsun sudetských Němců, nad událostmi vyjádřil lítost. Dnes Herman také uvedl, že 12. prosince dostane v Německu cenu za česko-německé smíření. "Že se nestydíte, měl byste odstoupit," reagovala na to Marta Semelová (KSČM). Podle předsedy klubu TOP 09 a Starostů Františka Laudáta (TOP 09) by se ale měla stydět ona. "Přestaňte hrát války, které už neexistují," vyzval.

Sněmovna nakonec odmítla Filipův požadavek, aby mu Sobotka musel dodat na interpelaci novou písemnou odpověď.