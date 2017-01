Sobotka je nakloněn pomoci krajům při zvyšování mezd řidičů

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) je nakloněn tomu, aby vláda pomohla krajům při financování růstu mezd řidičů linkových autobusů. Sobotka to dnes řekl po jednání s hejtmany. Místopředseda Asociace krajů a liberecký hejtman Martin Půta (STAN) premiérovu garanci vítá a věří, že se výsledky dnešního jednání projeví již v únorových mzdách řidičů. Příští týden Sobotka předloží problém koaliční radě. Nařízení o zvýšení mezd řidičů od letošního ledna schválila vláda.

Premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka. Foto: ČTK/Krumphanzl Michal

Premiér uvedl, že ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) poskytne krajům metodickou pomoc, jak mají legislativně zapracovat zvýšení peněz do smluv s dopravci. Asociace krajů vytvoří vzorové smlouvy, aby se vedení regionů v budoucnu vyhnula právním problémům. Kraje pak mají vládě poskytnout do poloviny února propočty nákladů, které budou muset v souvislosti se zvýšením mezd vynaložit. Dříve Asociace krajů orientačně vyčíslila, že zvýšení mezd řidičů podle vládního nařízení si může vyžádat náklady až 1,2 miliardy korun, což je suma za všechny kraje včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

"Kraje si uvědomily, že úprava smluv je jejich odpovědností. Já jsem jim nabídla konzultace. Změna smlouvy je možná, ale za splnění zákonných podmínek," upozornila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO). Stanovisko hnutí ANO k případnému finačnímu příspěvku vlády krajům nechtěla komentovat. "Předseda (Andrej) Babiš je ministr financí a tam je samozřejmě obvyklé 'ne' na vše, co je nad rámec všeho schváleného. Já si myslím, že solidární by bylo minimálně o tom začít mluvit na koaliční radě," podotkla Šlechtová.

Půta připomněl, že kraje potřebují garantovat zvýšení mezd do konce ledna, aby řidiči změnu pocítili již v únorových mzdách. S právní garancí od MMR je spokojený, protože smluv s dopravci je podle něj typově až 200 a každá vznikala v jiné době. "Příslib premiéra o navýšení mzdových prostředků vnímám jako garanci pro to, aby krajské zastupitelstvo v Liberci toto navýšení projednalo ještě do konce ledna," doplnil. První místopředseda asociace a jihočeský hejtman Jiří Zimola (ČSSD) zdůraznil, že ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí se bude důsledně kontrolovat, zda peníze půjdou skutečně na mzdy řidičů.

Řidiči linkových autobusů proti nízkým mzdám protestují od října 2015. Stěžují si, že kraje objednávají autobusovou dopravu jen na základě ceny a autobusové společnosti pak šetří zejména na mzdách řidičů. Loni vláda svým nařízením rozhodla o růstu mezd zhruba o třetinu od letošního ledna ze 71,60 koruny na hodinu na 98,10 Kč. Řidičům by se rovněž měl zvýšit příplatek za čekání mezi jednotlivými jízdami z 50 korun na hodinu na 88 Kč, nově byl zaveden příplatek 6,60 koruny za hodinu za práci v náročném prostředí.

Podle Svazu dopravy se průměrné mzdy šoférů linkových autobusů loni pohybovaly v rozmezí 22.000 až 23.000 korun hrubého. Tyto částky byly ale podle odborářů dosaženy při započítání velkého počtu přesčasů. O něco vyšší platy uvádí Český statistický úřad, podle kterého je průměrná mzda řidičů autobusů, trolejbusů a tramvají 26.859 korun. Ta ale zohledňuje i platy mnohdy lépe ohodnocených šoférů MHD.