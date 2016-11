Sobotka: Je třeba počkat, jaká bude Trumpova reálná politika

Praha - Pozice nového prezidenta USA Donalda Trumpa v jeho funkci bude jiná, než byla ve volební kampani, a bude spojena s odpovědností. Je třeba počkat na to, jaká bude jeho reálná politika. Novinářům to dnes řekl premiér Bohuslav Sobotka. Volbu občanů USA je podle něj třeba respektovat a je nutné k tomu přistupovat pragmaticky, uvedl. Věří, že USA budou pokračovat ve spojenectví s NATO i Evropou a budou pro ČR spolehlivým spojencem i partnerem.

Bohuslav SobotkaFoto: Deník/Martin Divíšek

Sobotka podotkl, že Trump dal v kampani velké množství slibů. "Byl to v zásadě takový velmi bohatý ohňostroj výroků, které mohou mít výrazný vliv na mezinárodní prostředí," dodal. Vstupem do Bílého domu pak už Trump ponese odpovědnost za USA i za řešení řady vážných globálních problémů, míní.

"Já myslím, že je potřeba počkat na to, jaká bude realita, jaká bude reálná Trumpova politika. Co bude dělat ve vztahu k obchodním smlouvám, co bude dělat ve vztahu ke klimatické dohodě z Paříže, jaký bude jeho názor a názor nové americké vlády na fungování Severoatlantické aliance, jak bude vidět Trump vztahy s Evropskou unií, vztahy s Ruskem, co chce udělat v Sýrii," popsal Sobotka.

Ukazuje se podle něj, že poradci nového amerického prezidenta začínají korigovat některé jeho výroky z volební kampaně. "Uvidíme, jestli ten proces bude pokračovat anebo jestli se Trump těm svým příslibům, které dal voličům a na základě kterých také získal rozhodující podporu v klíčových státech, skutečně vrátí, anebo jestli to byl jenom volební marketing a jeho politika nakonec bude vypadat jinak," uvedl Sobotka.

Sobotka se už ve středu sešel s americkým velvyslancem Andrewem Schapirem. Schůzka byla podle něj naplánována kvůli tomu, že ať už vyhraje kterýkoli kandidát, chtěl jasně potvrdit, že česká strana má zájem o dobrou komunikaci s novou americkou vládou.