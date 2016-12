Sobotka kritizoval Zemana za vyjadřování k návrhům na velvyslance

Praha - Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) v souvislosti s kauzou bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta označil za podivné, že jedna z minulých vlád schválila kandidáta na velvyslance ve Vatikánu a návrh se nerealizoval. Řekl to dnes za v České televizi. Pozastavil se také nad tím, že prezident Miloš Zeman o novém velvyslanci mluví veřejně ještě před jeho schválením hostitelskou zemí.

Premiér Bohuslav Sobotka a prezident Miloš Zeman.Foto: ČTK

Zeman o Forejtovi, který tento týden skončil v čele hradního protokolu, několikrát řekl, že by se měl stát novým českým velvyslancem ve Vatikánu. Tento týden zopakoval, že již předminulá vláda o jeho vyslání rozhodla a on mu podepsal pověřovací listiny. Dodal, že udělá vše pro to, aby se Forejt velvyslancem stal.

"Problém je v tom, že Pražský hrad z toho začal dělat veřejnou diskusi," poznamenal premiér. Souhlasí s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem (ČSSD), že je neslušné o podobných návrzích mluvit před vyjádřením země, které se to týká. Zároveň řekl, že návrhy na jmenování velvyslanců se na vládě projednávají ve vyhrazeném režimu, a veřejně tedy o nich nemůže mluvit.

Jeho vláda o novém velvyslanci ve Vatikánu podle Sobotky nejednala. Připustil, že podobné rozhodnutí mohla přijmout některá z předchozích vlád. "To, co já pokládám za divné je, že se udělalo takové rozhodnutí a pak se nerealizuje," řekl. Dodal, že nikdo během mandátu jeho kabinetu nepřišel s tím, že by se vyslání Forejta mělo uskutečnit.

Nominaci Forejta na velvyslanecký post ve Vatikánu schválila vláda Petra Nečase (ODS), šéf hradního protokolu se ale rozhodl zůstat ve službách prezidenta. Před létem 2014 podal výpověď, po rozhovoru se Zemanem ale výpověď stáhl. Podle prezidenta Forejt podal za jeho funkčního období výpověď několikrát.

Pokud by se tím vláda znovu zabývala, bude záležet podle Sobotky na tom, jestli Forejt nastoupí na ministerstvo zahraničních věci, jehož zaměstnancem stále je, a na vyhodnocení "nových informací" Národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), tedy mimo jiné kompromitujícího videa, na jehož existenci upozornila média a na kterém je údajně Forejt zachycen.