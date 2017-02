Sobotka míří na Hrad. Bude ministrem Prouza?

Tomáš Prouza, Jiří Havlíček, Milan Urban nebo Tomáš Novotný. Jeden z těchto kandidátů usedne podle sázkové kanceláře Fortuna zřejmě na post ministra obchodu a průmyslu, který se uvolnil po odvolání Jana Mládka (ČSSD).

Nejméně peněz vydělá ten, kdo si vsadí na vládního zmocněnce pro digitalizaci Tomáše Prouzu. Fortuna sázky vypsala kvůli nejistotě, kterou do věci vnesl prezident Zeman. Ten měl v minulosti výhrady vůči Prouzovi, kterého se podle dosavadních spekulací chystá jmenovat Bohuslav Sobotka.

MLÁDKŮV NÁMĚSTEK?

„Především bych se zeptal, zda pan Prouza vůbec něco ví o českém průmyslu, protože Česká republika je průmyslová země. A upozornil bych taktně i na to, že do voleb zbývá osm měsíců. A než se ministr průmyslu seznámí s průmyslem, tak jsou volby," podotkl prezident. Jestli jsou výhrady Zemana vůči Prouzovi tak velké, aby obsazení ministerského postu premiérovi zkomplikoval, to zjistíme brzy. Bohuslav Sobotka jde dnes na Pražský hrad. Podle svých slov doufá, že bude prezident postupovat v souladu s ústavou.

Mnozí šéfové oborových asociací a kapitáni průmyslu by byli nejraději, kdyby resort do voleb vedl některý z Mládkových náměstků. Práce, kterou Jan Mládek započal, by podle nich díky tomu plynule pokračovala.

POKRAČUJTE V TOM, CO ZAČAL MLÁDEK

Přestože ministr nemá kvůli svým neobratným a skandálním výrokům na veřejnosti dobrou pověst, zástupci profesních organizací jeho práci chválí. „Myslím, že ministerstvo průmyslu a obchodu pod vedením Mládka po odborné stránce fungovalo velmi dobře," říká například šéf asociace obranného průmyslu Jiří Hynek. Agendu bývalého ministra by rád udržel i Karel Havlíček z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a Zdeněk Zajíček z ICT Unie, která zastupuje firmy podnikající v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Mládek je třetím ministrem ČSSD, který končí ve funkci. Na konci listopadu vystřídal Miloslav Ludvík v čele ministerstva zdravotnictví Svatopluka Němečka a ministrem pro lidská práva se místo Jiřího Dienstbiera stal Jan Chvojka.