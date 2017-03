Sobotka o brexitu: ČR bude hájit práva občanů žijících v Británii

Jedním z hlavních témat České republiky při vyjednáváních o odchodu Velké Británie z Evropské unie budou práva českých občanů žijících v Británii. Novinářům to dnes po jednání vlády řekl premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Prioritou je také udržení obchodních vztahů, aby nebyl ohrožen vývoz a pracovní místa, dodal. Doufá v to, že vznikne co nejmenší příkop mezi Británií a unií.

Fotogalerie 8 fotografií Bohuslav Sobotka na setkání lídrů států Evropské unie.Foto: ČTK

Česko podle Sobotky nyní definuje jasný mandát pro summit unijních zemí, který bude kvůli brexitu mimořádně 29. dubna. "Pokud jde o naše priority, jednoznačně je to obhajoba zájmů našich občanů, kteří ve Velké Británii pracují a žijí. My si nepřejeme, aby o svá práva přišli," řekl Sobotka. Čtěte také: Zaorálek považuje počátek brexitu za neštěstí: Nepochopitelné rozhodnutí Za další prioritu označil udržení obchodu s Británií. "Byli bychom rádi, aby budoucí vztahy mezi Velkou Británií a Evropou byly takové, aby to neohrozilo export a pracovní místa," uvedl. Očekává složitá jednání, která by mohla přesáhnout plánované dva roky. Přál by si během nich vytvořit co nejmenší příkop mezi oběma stranami, který by umožnil další dobrou spolupráci. České sněmovní strany se před měsícem shodly na dokumentu, který bude součástí mandátu vlády pro vyjednávání evropské pozice k brexitu. Prohlášení zdůraznilo zachování práv českých občanů, ekonomických vazeb a spojenectví v bezpečnostní a vojenské oblasti. Za zásadní označili předsedové stran i nastavení budoucích vztahů Česka a Británie ohledně vnitřní a vnější bezpečnosti. Nepřehlédněte: Mayová spustila odpočítávání brexitu: Je to šance pro lepší budoucnost

Autor: ČTK