Sobotka o Vlkovi: Nebál se chovat podle svého svědomí. Co řekli další politici?

Zesnulý kardinál Miloslav Vlk přesáhl svoji dobu a dokázal převést církev z prostředí totality do svobodné společnosti. Řekl to ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Další politici označili zesnulého kardinála za statečného muže a poděkovali mu za celoživotní práci. Kardinál Vlk zemřel dnes ve věku 84 let.

Dosud nikde nezveřejněné fotografie z biskupského svěcení v Českých Budějovicích dne 31. 3. 1990 s Miloslavem Vlkem. archiv Rudolfa Pischeka

"Patřil a vždycky bude patřit k největším osobnostem, s nimiž jsem měl tu čest se znát," řekl Herman, který byl v první polovině 90. let Vlkovým sekretářem. "Dokázal převést církev z prostředí totality do svobodné společnosti. Dokázal pevně stát za svým přesvědčením a nedělat kompromisy, které by mu svědomí vyčítalo," uvedl Herman. Přečtěte si: Zemřel kardinál Miloslav Vlk, bylo mu 84 let Informaci o Vlkově úmrtí přijal Herman s pocitem, jako by mu odešel otec, uvedl. "Byl to nejen můj šéf, ale i velký duchovní přítel. Měl jsem ho velmi rád," řekl Herman. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) přijal zprávu o úmrtí kardinála Vlka s lítostí. "Odešel respektovaný člověk, který se nebál chovat podle svého svědomí," uvedl na twitteru. S lítostí jsem přijal zprávu o úmrtí kardinála Miloslava Vlka. Odešel respektovaný člověk, který se nebál chovat podle svého svědomí. — Bohuslav Sobotka (@SlavekSobotka) 18. března 2017 "Vzdejme čest statečnému muži, který žil čestně a v pravdě, které věřil," uvedl na twitteru předseda TOP 09 Miroslav Kalousek. S úctou bude na kardinála Vlka vzpomínat předseda ODS Petr Fiala. "V čele s ním se církev vyrovnávala s následky komunistické diktatury a hledala místo v demokratické společnosti," napsal Fiala na twitteru. Odešel člověk hluboké víry a pevných a nekompromisních názorů: https://t.co/rqk6e4X58J — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) 18. března 2017 Podle mluvčího prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka ve Vlkovi odešel člověk hluboké víry a pevných, nekompromisních názorů. Za velice smutnou označil zprávu o Vlkově skonu vicepremiér Andrej Babiš (ANO). "Byl to statečný zásadový chlap a velice jsem si ho vážil," řekl Babiš. Dodal, že Vlk v něm při setkáních vzbuzoval respekt a úctu. Čtěte také: Papež ocenil kardinála Vlka, o jeho úmrtí píší zahraniční média Místopředseda KDU-ČSL a ministr zemědělství Marian Jurečka na svém twitteru Vlkovi poděkoval celoživotní práci. "Upřímné pán Bůh zaplať za celoživotní práci a příklad Otče kardinále Vlku," napsal Jurečka. Cestou trnitou služebník Boží, prošel dobrý pastýř k Otci svému. Upřímné pán Bůh zaplať za celoživotní práci a příklad Otče kardinále Vlku. — Marian Jurečka (@MJureka) 18. března 2017

Autor: ČTK