Sobotka obdržel a podepsal seznam vyznamenaných ve středu

Praha - Jiří Brady, o jehož státním vyznamenání k 28. říjnu se vede spor, a jeho žena Tereza potvrdili, že jim Hrad původně oznámil, že bude vyznamenán řádem T. G. Masaryka. Novinářům to řekli na ruzyňském letišti dnes krátce po příletu do České republiky. Telefonát se podle Bradyové uskutečnil 12. října a informace o vyznamenání zazněla jasně, řekla. Brady je strýc ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Ten tvrdí, že mu prezident Miloš Zeman řekl, že Brady bude vyznamenán, pokud se Herman nesetká s tibetským duchovním dalajlamou. Hrad to popírá.