Sobotka odklonil Zemana na druhou kolej. Zajímá ho Babiš

Kdo zasedne za rok na Hrad? Pokud bude opět kandidovat Miloš Zeman, vyhraje už v prvním kole? To jsou otázky, které ve společnosti rezonují. Je to dané přímou volbou, neboť v ní je vše přehledné a každý odevzdaný hlas je jakýmsi politickým vzkazem danému uchazeči o Hrad.

Současný prezident navíc ukázal, že ačkoli pravomoci české hlavy státu jsou velmi omezené, ostřílený politik s vůlí k moci z nich dokáže vytěžit maximum.

Klíčový souboj

Miloš Zeman za dva měsíce sdělí, zda půjde znovu do souboje o nejprestižnější post v zemi. Obecně se má za to, že ano. Bude-li tato prognóza naplněna, nejzajímavější bude, jak na Zemanovu výzvu odpoví případní vyzyvatelé a také lídři politických stran. Především Andrej Babiš a Bohuslav Sobotka. Oba udržují veřejnost v nervní nejistotě, ale ve skutečnosti jim na tom, kdo bude sedět na Pražském hradě, příliš nezáleží. Rozhodující totiž bude jejich vzájemný duel.

„Osobně se chci soustředit na úspěch ve volbách do sněmovny, takže při vší úctě k autoritě úřadu prezidenta republiky si myslím, že pro obyvatele naší země, zaměstnance, seniory, zdravotně postižené, rodiny s dětmi je mnohem důležitější, kdo bude příští předseda vlády. Ten totiž bude zásadně ovlivňovat její program, jestli to bude vláda pro dolních deset milionů, nebo zda ji bude řídit miliardář, který bude hledět na své vlastní zájmy," řekl Deníku v novoročním rozhovoru šéf ČSSD Bohuslav Sobotka. Bez emocí pak dodal, že o tom, koho strana podpoří, se rozhodne ve vnitrostranickém referendu, které se bude konat v letošním prvním pololetí: „Každý člen ČSSD se bude moci vyjádřit k lidem, kteří do té doby ohlásí prezidentskou kandidaturu. A chci, aby výsledek referenda vedení strany respektovalo."

Nejde tedy o žádné okázalé usmíření s Milošem Zemanem, ale o rozhodnutí nevysilovat se méně podstatnými věcmi. Sobotka totiž ví, že Zeman žádnou stranu ke zvolení nepotřebuje, neboť se obrací přímo na občany. A momentálně mu věří 56 procent lidí.

V ČSSD stále boduje

Ba co víc, šéf ČSSD si je vědom toho, že v onom referendu drtivě zvítězí právě Zeman, byť v poslední době zasel nejistotu i do řad svých zarytých fanoušků. „Vzpomínám si, že Miloš Zeman v kampani před čtyřmi lety mluvil o tom, že bude prezidentem dolních deseti milionů, a teď se zdá, že se především stará o pohodlí jednoho z nejbohatších Čechů," vysvětlil premiér nelibost některých sociálních demokratů.

Zeman je ovšem popudil nejen okázalým nadbíháním Andreji Babišovi (vetování tzv. lex Babiš, chvála za přebytkový rozpočet), ale také ostrým vánočním výpadem proti Milanu Chovancovi a jeho protiteroristickému útvaru na potírání dezinformací. Nic z toho, ba dokonce ani podpora pravicového republikána Donalda Trumpa a nacionalisty Norberta Hofera, nedělá Zemana v levicovém prostředí méně populárním. Sobotka to ví, a protože nemá žádného relevantního protikandidáta, odklonil tuto agendu na druhou kolej.

Pohříchu se zatím vůkol neobjevila osobnost, která by byla Zemanovi důstojným soupeřem. V posledních loňských Událostech, komentářích opatrně připustili možnost kandidovat dva lidé, kteří by tuto roli zvládli se ctí. Lidovec Daniel Herman je pravým opakem současného prezidenta a jejich výměny názorů by přinášely nefalšované ideologické souboje na téma svobody, autoritářských režimů, směřování ČR, úlohy Evropské unie. Intelektuálně jiskřivé střety by pak sliboval duel Miloše Zemana s politologem Petrem Robejškem. Jejich pohled na svět je sice velmi podobný, ale Robejšek má zcela jiný způsob vyjadřování, věcně striktní, na hony vzdálený žoviálnímu sdělování banalit. Uvidíme, zda dá přednost Hradu, nebo Realistům.

