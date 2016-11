Sobotka odmítá používání trestního práva v politickém boji

Praha - Obnovením trestného činu veřejného hanobení prezidenta republiky, které navrhuje šest desítek poslanců včetně zákonodárců sociální demokracie, by se trestní právo začalo používat v politickém souboji, myslí si premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). "Těžko říct, kde by to skončilo," řekl dnes na tiskové konferenci a v souvislosti s návrhem se podivil nad tím, jaké mají poslanci starosti. Existují podle něj důležitější věci a zákony, které by měli řešit.

Premiér Bohuslav SobotkaFoto: čtk

Za hanobení hlavy státu by podle zákonodárců vládních ČSSD a hnutí ANO a opozičních KSČM a Úsvitu, mohlo hrozit až roční vězení. Před dalším projednáváním v zákonodárných sborech novelu posoudí vláda. "Já se opravdu divím, jaké mají poslanci starosti, že předkládají takovéto návrhy. Myslím, že jsou důležitější problémy občanů, které bychom měli řešit," řekl Sobotka novinářům po bilanční schůzce s ministrem průmyslu Janem Mládkem (ČSSD). Ve Sněmovně podle Sobotky čeká na projednání celá řada návrhů, které mohou reálně něco pozitivního ovlivnit. "Myslím si, že trestní právo by nemělo být používáno v politickém boji. Obávám se, že kdybychom obnovili takovýto trestný čin, tak by se trestní právo začalo používat v politickém souboji. Těžko říct, kde by to skončilo," dodal. "Vrátit do trestního zákoníku hanobení prezidenta republiky považuji v demokratickém státě za nesmysl," napsal na facebooku předseda poslanců koaliční KDU-ČSL Jiří Mihola. Předkladatelé si podle něho zřejmě přestali vážit svobody slova. "A zapomněli, že politik, který jde do této služby dobrovolně, včetně prezidenta, musí umět unést a snést i vyjádření, která se mu nelíbí, jsou jadrná a podobně," uvedl.

Autor: ČTK