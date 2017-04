Sobotka odsoudil útoky, Egypťanům kondoloval

/VIDEO/ Skupina anglicky mluvicích herců Cimrman English Theatre, která od roku 2014 hraje s dovolením Zdeňka Svěráka anglické verze Cimrmanových her, se poprvé chystá i na americká pódia. Na pozvání české ambasády ve Washingtonu se v druhé polovině dubna uskuteční šest představení v New Yorku, Washingtonu a Baltimoru. Divadlo nabídne anglickou verzi hry Záskok (The Stand-In).