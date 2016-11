Sobotka po Chovancovi chce, aby dál zlepšoval bezpečnost

Praha - Ministr vnitra Milan Chovanec má od premiéra Bohuslava Sobotky (oba ČSSD) do konce volebního období za úkol připravit rozpočet vnitra, který v roce 2018 umožní, aby se dál zlepšovala bezpečnost a zvyšovaly platy u bezpečnostních sborů. Zajistit má také hladký rozjezd úřadu, který bude dohlížet na hospodaření politických stran, nebo přípravu vydávání občanských průkazů s elektronickým čipem. Sobotka to dnes řekl novinářům po bilanční schůzce s ministrem.

Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Podle Sobotky by měl ministr vnitra do voleb pokračovat v aktivním boji proti kriminalitě a zaměřit se na kybernetický zločin. Zajistit by měl také dobré fungování Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kvůli jejímuž vzniku letos v létě vypukla politická krize, kdy hnutí ANO hrozilo odchodem z vlády.

Chovanec by se podle premiéra měl zaměřit také na zlepšování hospodaření České pošty. Do praxe my měl zavést výsledky auditu národní bezpečnosti, které by měly být představeny dnes odpoledne. O vypracování auditu Sobotka požádal před rokem v návaznosti na teroristické útoky a hrozby v Evropě. Materiál se má zabývat například terorismem, negativními aspekty migrace, domácím extremismem a ekonomickou stabilitou.

Sobotka jinak tříleté působení Chovance na ministerstvu vnitra chválil. Podle premiéra se mu podařilo vnitro stabilizovat. "Když naše vláda nastupovala, tak ten resort byl v rozvalu," prohlásil Sobotka. Připomněl, že tehdy například panovalo dvojvládí na postu policejního prezidenta.

Uvedl, že se podařilo zvýšit rozpočet vnitra o devět miliard korun, díky čemuž se například začaly zvedat platy u policie a hasičů a mohli se začít přijímat noví členové bezpečnostních sborů.

Sobotka svého stranického místopředsedu pochválil za postupné snižování kriminality v tuzemsku, striktní přístup k migrační krizi, reakci na výbuch ve Vrběticích nebo útok šíleného střelce v Uherském Brodu. Zmínil služební zákon, který začal platit. "Jsem přesvědčen, že přispěje k tomu, abychom měli kvalitní, profesionální a nestrannou státní správu," uvedl Sobotka.