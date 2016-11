Sobotka po jednání s prezidentem Srbska podpořil vstup země do EU

Praha - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes během setkání se srbským prezidentem Tomislavem Nikoličem v Praze podpořil vstup země do Evropské unie. Stejně se vyjádřil v úterý i prezident Miloš Zeman. Sobotka na twitteru uvedl, že Česko stojí i o silnější obchodní vztahy. S Nikoličem dnes hovořil o EU či českých krajanech v Srbsku i předseda Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).

Premiér Bohuslav Sobotka (vlevo) se setkal 30. listopadu v Praze se srbským prezidentem Tomislavem Nikoličem.Foto: ČTK

Sobotka na sociální síti uvedl, že Česko vstup Srbska do Evropské unie jednoznačně podporuje. Na začátku listopadu se český premiér setkal v Rize u příležitosti summitu 16 evropských zemí s Čínou se srbským předsedou vlády Aleksandarem Vučičem. Tehdy uvedl, že jednání o vstupu balkánských zemí do EU nesmí ustrnout a musí zůstat prioritou. Jejich vstup do unie označil za důležitý pro stabilitu EU.

Mezi tématy byl dnes i obchod a migrační krize. Mluvčí vlády Martin Ayrer na twitteru uvedl, že srbský prezident v Kramářově vile poděkoval za pomoc při řešení migrace. V Srbsku působí od začátku listopadu 15 českých policistů, dodal.

Hamáček se s Nikoličem potkal podruhé během týdne, minulou středu spolu hovořili v Bělehradu. V rozhovoru se dnes soustředili na vstup Srbska do unie. "ČR podporuje proevropské směřování Srbska. Nepřijde mi fér, aby Srbsku byly v rámci procesu kladeny obtížně splnitelné podmínky, které například ČR během přístupového procesu neměla," řekl Hamáček.

Minulý týden navštívil Hamáček krajany v srbském Banátu a prezidentovi děkoval za menšinovou politiku. "Naši krajané se těší velké podpoře tamní vlády," uvedl Hamáček. Parlamenty obou států by podle něj měly podepsat memorandum o vzájemné spolupráci, která bude zahrnovat především výměnu informací a zkušeností. Rozhovory se dotkly i tématu migrační krize, dodal Hamáček.