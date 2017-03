Sobotka po summitu EU: Deklarace obsahuje priority České republiky

Státy, které zůstanou v Evropské unii po odchodu Velké Británie, mají příležitost EU zlepšit, a to ve čtyřech hlavních oblastech. Novinářům to po dnešní schůzce šéfů států a vlád 27 unijních zemí v Římě řekl premiér Bohuslav Sobotka. Premiéři a prezidenti bloku si - bez britské kolegyně Theresy Mayové - připomněli 60 let od podpisu římských smluv, tedy začátku evropské integrace.

Fotogalerie 6 fotografií Bohuslav Sobotka na setkání lídrů států Evropské unie.Foto: ČTK

Státy ve společném prohlášení zdůraznily, že mají zájem do budoucna spolupracovat a společný evropský projekt rozvíjet. "Historický okamžik byl velmi důležitý, abychom si znovu uvědomili, co nás v Evropě spojuje - společné kořeny, společné hodnoty, společná historie," prohlásil předseda české vlády. Čtěte také: Evropa je naší budouností, řekl Tusk. Lídři zemí EU jsou pro jednotu Neformální římská schůzka, jejíž závěrečný text nemá právní váhu, se shodla na čtyřech oblastech, v nichž by měla být unie zlepšena, připomněl text prohlášení Sobotka. Prioritami jsou bezpečnější Evropa, jednotnější a soudržnější Evropa, prosperující Evropa a sociálně orientovaná Evropa. Sobotka připomněl, že před 60 lety při podpisu obou římských smluv bylo Československo na druhé straně železné opony. "Jsem velmi rád, že dnes tu Česká republika být mohla, ale také Slovensko, Polsko, Maďarsko a další státy," poznamenal. Fakt, že nové členské země mohly v Římě dnes připojit svůj podpis pod společné prohlášení, je podle Sobotky dokladem jejich daleko většího vlivu na dění v Evropě než před šesti desítkami let. Česko a země visegrádské skupiny, tedy ještě Slovensko, Polsko a Maďarsko, ostatně podle českého premiéra do textu dnes podepsaného prohlášení daly některé své základní podněty. "Mohu potvrdit, že deklarace obsahuje priority České republiky," řekl Sobotka. Klíčové je podle něj pro Prahu zachování jednoty a soudržnosti EU, která by měla být zárukou bezpečnosti. "To obnáší zajištění ochrany vnějších hranic, ale také společný boj proti terorismu, společný boj proti organizovanému zločinu," připomněl předseda české vlády. Čtěte také: V Londýně lidé demonstrují proti brexitu! Do ulic jich vyšlo přes 25 tisíc Je teba opět získat podporu občanů Římský summit tak podle něj vytvořil "okno příležitosti" k opětovnému získání podpory občanů členských zemí unijnímu projektu. Státy, které se rozhodly v unii zůstat, mají nyní podle Sobotky také možnost blok zlepšit. "Evropa znovu stojí na určité křižovatce - ta byla hodně zdůrazněna tím, že odchází Velká Británie - a máme příležitost si znovu uvědomit, co nás spojuje: hodnoty, přínosy evropské spolupráce," srovnal Sobotka dnešní dobu s šest desítek let starými římskými událostmi. Je podle něj jasné, že bez podpory občanů evropská spolupráce pokračovat nemůže, a proto je třeba pro ni opět získat podporu evropských občanů. V EU by se podle Sobotky měla Česká republika vždy rozhodovat na základě svých národních zájmů, zda se v konkrétní oblasti účastnit projektů posílené spolupráce členských zemí unie. Česko se například chystá podílet na posílené spolupráci v případě evropského žalobce. Praha také počítá s tím, že se bude aktivně podílet například na posílené spolupráci zemí unie v obraně. "Evropa by - pokud jde o další posilování integrace - buď měla dosáhnout konsensu, a to přirozenou cestou, na základě politického dialogu. Anebo by tu měla být cesta posílené spolupráce… tak, aby se kdykoliv členská země mohla přidat," poznamenal. "Evropa má reálnou šanci, ale nesmí ji promarnit," zdůraznil předseda české vlády. Nepřehlédněte: Centrem Prahy prošla stovka podporovatelů EU

Autor: ČTK