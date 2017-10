Sobotka pochválil ministra Brabce. Vadí mu jen nedořešený odpadový zákon

Výborné čerpání peněz z evropských fondů, zjednodušení procesu EIA a sjednocení pravidel pro národní parky ocenil dnes premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Pochválil také kotlíkové dotace a konkrétní kroky v boji proti suchu. Naopak rezervy našel v přípravě zákonů. Například novela odpadového zákona je sice připravena, ale do Sněmovny se v tomto volebním období už nedostane.

Budoucí vláda podle Sobotky bude muset řešit i posílení ochrany vodních zdrojů. Premiér to uvedl dnes po bilanční schůzce s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO).

V ochraně životního prostředí vláda po nástupu do funkce určila více priorit. Kromě čerpání peněz z Operačního programu Životního prostředí a zjednodušení procesu hodnocení dopadu staveb na životní prostředí EIA to bylo i zvýšení úrovně recyklace odpadů. Zajistit to měla zejména novela zákona o odpadech. Ministerstvo ji ale připravilo se zpožděním, návrh je sice hotový, zbude ale pro příští vládu.

Brabec také nepředložil antifosilní zákon, který měl zajistit postupné snižování závislosti na fosilních palivech. Sobotka dnes řekl, že proti zákonu se postavily jak zaměstnavatelé, tak odbory. Vláda měla v programovém prohlášení podmínku, že zákon nesmí ohrozit konkurenceschopnost. Brabec dodal, že zákon by byl jen deklarativní a že stejný záměr obsahuje přijatá Politika ochrany klimatu, která je navíc konkrétnější.

Z věcí, které je potřeba dotáhnout, zmínil Sobotka novelu vodního zákona. Budoucí vláda se podle něj navíc bude muset komplexněji zabývat posílením ochrany vodních zdrojů. Toto téma je důležité zejména kvůli probíhající klimatické změně, kterou podle Sobotky tato vláda na rozdíl od předchozí neignorovala. Premiér vyzdvihl, že se podařilo nejen vytvořit strategický dokument a národní adaptační plán, ale zahájit i konkrétní kroky pro boj se suchem. Zmínil Dešťovku a programy na podporu zadržování vody v krajině.

Premiér před schůzkou s Brabcem krátce jednal také s ředitelem Státního fondu životního prostředí Petrem Valdmanem. Před novináři pak ocenil úlohu fondu při dočerpávání peněz z EU a také jeho větší otevřenost vůči zájemcům o dotace.