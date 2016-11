Premiér poděkoval Němečkovi i Dienstbierovi, na schůzi byli naposled

Praha - Jednání vlády se dnes ve Strakově akademii naposled účastnili končící ministři zdravotnictví a lidských práv Svatopluk Němeček a Jiří Dienstbier (oba ČSSD). Premiér a šéf sociální demokracie Bohuslav Sobotka po jednání novinářům řekl, že jim poděkoval. "Odvedli velký kus práce, ale chceme aby zastoupení ČSSD působilo kompaktně, mělo větší dynamiku," uvedl.

Premiér Bohuslav Sobotka.Foto: Deník/Martin Divíšek

Na Sobotkovu žádost oba ministry odvolal prezident Miloš Zeman ke středě 30. listopadu. Ve stejný den Zeman jmenuje jejich nástupce - ředitele nemocnice v Motole Miloslava Ludvíka a poslance Jana Chvojku. Oba budou ve vládě reprezentovat ČSSD. Co po nových členech kabinetu bude Sobotka žádat, zveřejní ve středu potom, co je uvede do úřadů.

"Budu odcházet s pocitem, že moje mise končí, že jsem odvedl velký kus práce, že spoustu věcí ještě teď dokončujeme. A s tím, že se těším, že příští týden už budu každý večer se svými dětmi," řekl Němeček novinářům při příchodu na své poslední zasedání vlády. Dienstbier už dříve naznačil, že ho kvůli vnitrostraniceké kritice Sobotka vyměnil za hladké znovuzvolení do čela strany.

Sobotka odvolání Němečka a Dienstbiera vysvětlil únavou ministrů. Tým mění po krajských a senátních volbách, ve kterých ČSSD neuspěla a po kterých se vůči němu zvedla vnitrostranická kritika. Část ČSSD míní, že by se strana měla přiklonit k politice prosazované Zemanem a získat tak jeho voliče.