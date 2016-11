Sobotka podpoří Chovance do funkce místopředsedy ČSSD

Praha - Předseda sociální demokracie a vlády Bohuslav Sobotka na březnovém sjezdu strany podpoří do funkce prvního místopředsedy svého stávajícího statutárního zástupce Milana Chovance. V rozhovoru pro Blesk.cz pochválil spolupráci s ním.

Bohuslav Sobotka a Milan Chovanec.Foto: Deník/Martin Divíšek

"Spolupráci pokládám za dobrou a nevidím důvod měnit statutárního zástupce," uvedl. Pro Chovance bude hlasovat a věří tomu, že to bude i názor většiny delegátů sjezdu. O funkci se chce ucházet i poslanec Jeroným Tejc, v něj důvěru premiér nemá.

Podotkl, že mezi předsedou a prvním místopředsedou strany musí vládnout "elementární porozumění a elementární shoda ve směřování strany". U Tejce to necítí. "Ukázalo se to ve způsobu komunikace, kterou zvolil v posledních týdnech. Byla to bohužel veřejná komunikace, která bohužel ČSSD spíše poškodila, než že by ji pomohla," uvedl Sobotka na Tejcovu adresu.

Zopakoval, že čekal, že ho Tejc na sjezdu vyzve k souboji o křeslo předsedy strany. Znovu v té souvislosti zmínil i jihočeského hejtmana a dalšího svého kritika Jiřího Zimolu. "Já jsem čekal, že zvednou prapor a budou kandidovat na předsedu strany," uvedl s tím, že v sobotu začínají nominační krajské konference, ale nikdo se ke kandidatuře zatím nepřihlásil. Jednat budou o podpoře pro březnový sjezd sociální demokraté v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Sobotka Tejce se Zimolou vyzval ke kandidatuře v úterý. Oba to odmítli. Tejc řekl, že od Sobotky čekal za své rozhodnutí neucházet se o předsednický post spíš pochvalu než kritiku. Zimola uvedl, že pokud jde Sobotkovi o ČSSD, měl by si podobné výzvy odpustit.

Tejc dal rozhodnutím kandidovat na statutárního místopředsedu podle svého názoru přednost odpovědnosti za ČSSD před svými ambicemi a čekal spíš pochvalu než kritiku. Uvedl, že pokud by v případné volbě do čela strany uspěl, znamenalo by to velmi pravděpodobně pád vlády šest měsíců před volbami. "Nedovedu si představit, že by předseda, který je premiérem, neobhájil svou funkci," řekl. Zimola minulý týden právě oddělení funkce premiéra a předsedy ČSSD navrhoval, Sobotka to označil za nesmysl.